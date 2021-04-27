Завод «Белый Кремль» впервые отгрузил 940 тысяч литров продукции за сутки

Пивоваренный завод впервые отгрузил 940 тыс. литров своей продукции за сутки. Загруженные 70 фур отправились в крупные торговые сети X5 Retail Group («Пятерочка»), АО «Тандер» («Магнит») и другие.

С началом сезона спрос на продукцию завода и объемы продаж возрастают многократно. Рост отгрузок стал возможным благодаря доверию партнеров к продукции завода «Белый Кремль», слаженной работе команды.

пресс-служба АО «Татспиртпром»

Последний рекорд, 890 тыс. литров отгрузки за сутки, был установлен в июне 2020 года. 8 августа 2021 года пивоваренный завод «Белый Кремль» отметит трехлетие со дня открытия. Более 25 брендов завода представлены в 60 регионах России и в странах ближнего зарубежья: Армении, Беларуси, Эстонии, Латвии, Казахстане, Украине.