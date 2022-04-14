Завод «Август-Алабуга» увеличил количество отгруженной продукции на 50% за сутки

Фото: vk.com/avgust_alabuga

Резидент ОЭЗ «Алабуга», завод «Август-Алабуга», производственная площадка лидера отечественного рынка пестицидов — АО Фирма «Август», установила новый производственный рекорд.

По информации пресс-службы предприятия, в течение отдельно взятого дня количество отгруженной продукции возросло более чем на 50%.

«8 апреля 2022 года завод отгрузил рекордные 295 510 литров (21 машину) готовой продукции за смену. Ранее средний показатель составлял 183 790 литров (12 машин) за смену. Таким образом, рост превысил 50%», — говорится в сообщении.

Таких результатов заводу удалось добиться благодаря улучшению качества работы, в том числе укомплектованию штата, правильному перераспределению обязанностей сотрудников, заблаговременной подготовки к предстоящему сезону.

По словам начальника службы логистики «Август-Алабуга» Дамира Мубаракшина, задачей на сегодняшний день является поставка препаратов для аграриев перед посевной. К июню и в июле прогнозируется новый скачок производства: ожидается отгрузка на уровне не менее 30 машин за смену (400 тыс. литров) на регулярной основе, что вдвое превысит прежний средний показатель.