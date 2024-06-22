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Завмузеем из РТ: Отношение молодежи к Великой Отечественной изменилось
История Великой Отечественной войны — это неотъемлемая часть прошлого России. Новое поколение, родившееся в XXI веке, по-прежнему считает победу 1945 года самым выдающимся фактом нашей истории. Однако восприятие событий тех лет среди молодежи все же изменилось, заявил в интервью «Татарстан-24» заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.
По его словам, это происходит из-за того, что события 1941-1945 годов отдаляются все дальше, их непосредственных свидетелей становится все меньше. Кроме того, школьники, которые посещают музей, часто обладают очень слабыми историческими знаниями — из-за методов преподавания истории и учебников детям попросту не хватает «количества знаний в голове».
«Они (юные посетители музея — прим. Т-и) не всегда спрашивают конкретно какие-то факты истории, потому что у них пока слабые исторические знания. В музее ребята больше всего спрашивают про какие-то интересные предметы, которые видят в экспозиции. Чаще задают вопросы студенты или семьи с детьми. Они уже начинают спрашивать по тому материалу, которому мы рассказываем, о каких-то фактах», — заметил Александров.
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