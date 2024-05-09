Завлит театра Качалова рассказала о деде, считавшемся пропавшем без вести, но вернувшемся

Махмут Сафин

Страница Диляры Хусаиновой в социальной сети «ВКонтакте»

Помощник художественного руководителя по литературной части театра имени Качалова Диляра Хусаинова рассказала в социальной сети «ВКонтакте» об одном из своих дедов, ушедшем на фронт в начале Великой Отечественной войне и считавшемся пропавшем без вести, но вернувшемся. В Татарстане еще продолжается акция «Мой Герой — моя семья».

«Мой дедушка Махмут Сафин. Единственная его фотография. Знаю о нем очень мало. Ушел на фронт в первые дни войны. Осенью пропал без вести. Бабушка не выдержала этого известия, слегла. Ее увезли в больницу, навсегда увезли», — поделилась деталями из трагического прошлого своей семьи Хусаинова.

«Двое маленьких детей — мой папа и его сестра — остались одни. Их собирались отправить в детский дом. Но семья дедушкиного брата забрала их к себе. В свою семью, где было еще трое детей. В маленькую полуподвальную комнату в коммуналке на Большой Красной. В страшные голодные времена люди взяли к себе двух испуганных детей, отец которых пропал без вести на фронте, а неизлечимо больная мать доживала свой век в клинике», — подчеркнула она.

Всю войну семья прожила вшестером в комнате с двумя окнами, а потом Махмут Сафин все-таки вернулся с войны. «Страшно подумать, что он пережил и через что прошел. Он вернулся, но бабушка его уже даже не узнала и через несколько месяцев умерла в той самой больнице, куда попала после известия о том, что муж ее пропал без вести», — пояснила Хусаинова.

Сафин забрал детей и уехал в деревню, где охранял колхозное стадо, но однажды, пока он ненадолго забежал домой поухаживать за тяжело заболевшей дочерью, волки загрызли нескольких овец. Его арестовали и могли осудить на заключение в лагере, но сельчане пришли просить за него, собрали деньги и заплатили государству за погибших овец.

«Когда папа один-единственный раз рассказывал мне об этом, он плакал. Один-единственный раз я видела, как мой папа плачет», — добавила Диляра Хусаинова.

Потом Сафин вернулся в Казань, где женился еще раз. Супруги вырастили отца Диляры, его сестру и их младшего дядю. Фронтовик умер задолго до рождения рассказчицы, ее отец всегда один ездил на его могилу на татарском кладбище, и в итоге она и ее сестра не знают, где похоронен их дед.

«Мне некуда прийти завтра и поздравить его с Днем Победы. Поэтому я поздравляю его здесь, на этой странице. Поздравляю и горжусь!..» — заключила Диляра Хусаинова.

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.