«Создать комьюнити, где все будут равны»: в «Кәеф» обсудили новый образ медиа

«Немое отношение общества и власти с молодежью до хорошего не доведет»

На стратегической дискуссии собрались молодые активисты, блогеры, PR-специалисты, руководители медиацентров и студенты. Участники мероприятия обсудили перспективы развития образа современного молодежного СМИ и его трансляцию в медиа.

«Мы должны понимать запросы современной молодежи. Сейчас молодое поколение вовсе не потребляет новостную повестку. Важно понять, как получить доверие аудитории и завлечь молодежь в новый для них проект. Сделать площадку контент-бюро со специальным оборудованием, создать условия для самореализации каждого. А главное – наладить формат коммуникаций молодежи с обществом и властью», — сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Мы должны понимать запросы современной молодежи. Сейчас молодое поколение вовсе не потребляет новостную повестку»

Фото: Фирюза Закирянова

Одна из целей встречи — услышать мнение молодых людей и выйти с ними на открытый диалог. Тем более, по словам Садыкова, сейчас происходит смена поколений и ставка в развитии медиаотрасли делается на молодежь.

Одно из возможных решений по созданию нового проекта — сделать его в формате контент-бюро. Исследуя запросы молодежи, можно выстроить площадку таким образом, чтобы каждый мог реализовывать свой уникальный контент. «Завлечь молодежь нужно не старым форматом редакции. Например, создать комьюнити, где все будут равны и каждый сможет прийти со своей идеей. Мы создадим все условия по дизайну, обеспечим техникой по монтажу и другой аппаратурой», — пояснил он.



Если молодежь не будет иметь права голоса, взрослые не будут понимать, чем они живут и что хотят. «Немое отношение общества и власти с молодежью до хорошего не доведет. Если создадим новое медиа, молодые ребята будут в адекватной форме транслировать свое мнение», — уверен Садыков.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что, создавая медиаресурс, необходимо выстроить коммуникативную модель, чтобы она стала жизнеспособной площадкой и востребованной в производстве контента.

«Молодежь легче потребляет информацию через короткие ролики, подкасты»

«Сейчас появляются новые возможности для размещения контента. Это и Telegram, и новые возможности социальных сетей, однако молодежь не интересуют традиционные СМИ», – выразила точку зрения первокурсница журфака КФУ Софья. Она отметила, что нужно выстроить молодежное объединение, способствующее получению знаний и навыков в работе социальных медиа, а также созданию своего контента. Она рассказала про аспекты новой медиареальности, и, по ее словам, перспектива проекта будет, если только выстроится разговор «молодежи с молодежью».

Участники выдвинули формат образовательного медиа, который предусматривал бы аудиторию не только среди студентов, но и среди учащихся школ

Фото: Фирюза Закирянова

Для нового поколения должны быть новые варианты донесения информации. «Очевидно, что молодежь легче потребляет информацию через короткие ролики, подкасты и видеоинтервью и снабжение инфоповодов через мемы», — объяснила участница.

По ее словам, чтобы выстроить молодежное СМИ как бренд в Татарстане, оно должно быть поделено на несколько филиалов в городах республики.

«Современный казанский школьник ориентирован на интернет-пространство»

Во время обсуждения участники выдвинули формат образовательного медиа, который предусматривал бы аудиторию не только среди студентов, но и среди учащихся школ. «Современный казанский школьник ориентирован на интернет-пространство. Большую часть информации он черпает из соцсетей, телеграм-каналов и других новостных лент. Поэтому не нужно списывать со счетов школьников и рассматривать целевую аудиторию в районе 18-25. Предлагаю сделать СМИ от 16 лет», — считает PR-специалист Национальной библиотеки РТ Лилия Низамова.



Через медиа можно транслировать информацию и проводить экскурсии об университетах и других образовательных учреждениях. По ее словам, такой формат поможет определиться с будущей специальностью и окунуться в процесс обучения в учебных заведениях. Однако участники дискуссии разделились во мнениях, поскольку у школьников и студентов иные интересы и как объединить подобный формат — пока неизвестно.

Перспектива проекта будет, если только выстроится разговор «молодежи с молодежью»

Фото: Фирюза Закирянова



«Молодежь стремится стать популярной и востребованной в интернете без получения образования. Сейчас есть социальные сети, где фрилансеры, блогеры начинают заниматься подобным. Платформа может стать хорошей школой для реализации», — считает Event-менеджер Кристина Шевякова.

«Проект должен выступать мотиватором, где каждый может вырасти до высоких результатов»

Медиаплатформа должна выступать эффективным инструментом развития молодежи в карьерном плане, а не только в сфере блогерства, считает редактор медиа КАRА, Динара Зиннатова. «Молодежь должна понимать, что не зря учится. Проект должен выступать мотиватором, где каждый может вырасти до высоких результатов. В поддержку этого можно запустить интервью с представителями разных профессий, которые делятся своей работой в интересном формате», — объяснила она.

«Создать медиаплатформу со множеством рубрик под каждые запросы и интересы молодежи – задача достаточно непростая»

Фото: Фирюза Закирянова

«Создать медиаплатформу со множеством рубрик под каждые запросы и интересы молодежи – задача непростая. В каком-то смысле это рисковое дело», — считает директор «Школа Иннополис» Сергей Ежов. Он предложил выбрать одну тематику, сделать креативный продукт и проследить за реакцией аудитории. «С подачей информации для молодежи сложно угадать. Но если они заинтересуются, в дальнейшем можно расширять направления», — заключил он.