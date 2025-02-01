«Зависит от того, как сыграет». Валиуллин рассказал о перспективах О'Делла в «Ак Барсе»

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Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о том, что его мотивировало подписать контракт с Эриком О’Деллом, который на тот момент был травмирован, а также его результативность сильно упала по сравнению с предыдущими сезонами в «Динамо».

На вопрос, видит ли он в подписании канадца долгосрочное сотрудничество, Валиуллин заявил, что все зависит от самого хоккеиста.

«Не буду лукавить и скажу как есть. Всё зависит от того, как он сыграет, как покажет себя. Действительно думали немного наперёд — это касается плей-офф и последних матчей. Мы этого плана по нему придерживаемся. А дальше все в его руках, — сказал Валиуллин «Чемпионату».

Напомним, канадский форвард стал игроком «Ак Барса» в декабре, подписав контракт до конца сезона. В трех проведенных играх за казанскую команду О’Делл пока не отметился ни одним результативным баллом, при показателе полезности «1».