Зависимость от Даку и середина таблицы РПЛ: чего ждать от «Рубина» в новом сезоне

За 31 матч в чемпионате России казанский «Рубин» забил 31 мяч – десять из них на счету Даку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дакузависимость» продолжится в «Рубине»?

Определяющим звеном в построении игры «Рубина» в прошлом сезоне был албанский нападающий Мирлинд Даку. За 31 матч в чемпионате России казанцы забили 31 мяч – десять из них на счету Даку. Кроме того, форвард отметился еще и четырьмя результативными передачами.

В минувшем сезоне «Рубин» провел без Даку всего два матча в чемпионате, и надо признать, в этих встречах в нападении был совершенно не похож на себя. От выступления албанского нападающего настолько сильно зависели успехи «Рубина» в атаке, что в прессе даже стали появляться шутки про «Дакузависимость» у казанского клуба.

«Есть ли у «Рубина» зависимость от Даку? Он очень хорошо вписался в команду. Почему я очень хотел его приобрести, стал следить за ним? Меня удивило, что он при таком росте имеет такую скорость и такой уровень технической оснащенности. Я понимал, что он там (в словенской «Муре») долго не задержится, что его нужно брать, пока он недорогой.

На него уже большой спрос. Таких нападающих немного. Естественно, в каких-то ситуациях ты зависишь. Конкуренции в этих позициях не так много у нас. Отсюда болит голова над тем, как сохранять уровень игры, если нет Даку», – говорил осенью Рашид Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Существенно в линии атаки дела у «Рубина» по сравнению с прошлым сезоном не изменились. Вернулись из «Балтики» Лисакович и Фамейе. Правда, до сих пор непонятно, рассчитывает ли на них по-настоящему в сезоне Рашид Рахимов. Восстановился после тяжелой травмы Никола Чумич. Но естественно, если он будет выходить в составе, то точно не на позиции Даку. Серб расположится слева на фланге и будет стараться на скорости терзать латералей соперника.

Из остальных форвардов остался только Касра Тахери. Напомним, «Рубин» его приобрел прошлой зимой практически за бесценок – около 50 тысяч евро. Как заявлял неоднократно главный тренер «Рубина», это трансфер – на будущее. Сейчас иранский нападающий в силу своего юного возраста (17 лет) еще сыроват для Премьер-лиги.

Если «Рубин» в ближайшие месяцы не подпишет нового форварда – можно будет с уверенностью заявлять, что «Дакузависимость» продолжится в «Рубине». Острие атаки снова будет держаться на могучих плечах албанца.

В следующем сезоне команде не поможет Никита Янович, он отправился в Первую лигу в «Нефтехимик», а Юрий Дюпин будет бороться за чемпионство с «Краснодаром» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конфликт спортивных интересов в «Рубине» среди вратарей

Если оценивать трансферную политику казанского клуба в текущее межсезонье, охарактеризовать ее кратко довольно сложно. «Рубин» усиливается точечно, прагматично, без разбрасывания денег направо-налево. С момента начала лета казанцы подписали трех футболистов: двух вратарей (Артур Нигматуллин и Евгений Ставер), а также полузащитника Александара Юкича.

На вратарском вопросе мы и остановим внимание. Пока что в сезон «Рубин» идет с двумя вышеупомянутыми вратарями. В следующем сезоне команде не поможет Никита Янович, он отправился в Первую лигу в «Нефтехимик», а Юрий Дюпин будет бороться за чемпионство с «Краснодаром».

По идее «Рубину» необходим еще один вратарь, особенно учитывая недостаток опыта Ставера в РПЛ. Самым престижным клубом в карьере Ставера был красноярский «Енисей», который последние сезоны стабильно выступал в Первой лиге.

По информации «ТИ-Спорт», представители вратаря ЦСКА Ильи Помазуна общались с руководством «Рубина» на предмет перехода игрока. В случае переезда в Казань 27-летний голкипер однозначно будет первым номером в команде, чего ему, естественно, не могут гарантировать в стане армейцев, пока не закончит свою карьеру уже легендарный по меркам лиги 38-летний Игорь Акинфеев.

Конкретики по трансферу Помазуна к этому часу никакой нет. Возможно, стороны до сих пор обсуждают детали соглашения. Однако если сделка не состоится, вратарский вопрос в «Рубине» окажется прозрачно понятен: Нигматуллин – основной голкипер команды в чемпионате, Ставер – резервист, который будет получать свои шансы в играх Кубка России.

Большие надежды питает руководство «Рубина» на австрийского полузащитника Александара Юкича Фото: rubin-kazan.ru

Как проявит себя новичок Александар Юкич?

Большие надежды питает руководство «Рубина» на австрийского полузащитника Александара Юкича. Футболист, как уже было сказано ранее, присоединился к команде этим летом.

В РПЛ полузащитник заявил о себе лишь в прошлом сезоне. До этого он выступал исключительно в чемпионате Австрии за местную «Аустрию». Однако, перейдя в «Сочи», под руководством испанского специалиста Роберта Морено моментально стал лидером клуба. На Юкиче держалась полузащита «Сочи», которая здорово проявила себя этой весной.

От вылета в Первую лигу южане, конечно, спастись не смогли. Но большая часть весеннего состава «Сочи» попала под прицел скаутов клубов РПЛ. Было очевидно, что игроки уровня Юкича пылить на просторах Первой лиги не будут.

В «Рубине» Юкич, скорее всего, будет использоваться универсально. Австриец, как отмечал Рашид Рахимов, может комфортно себя чувствовать и в центре, и ближе к левому флангу атаки. Собственно, в товарищеском матче с «Крыльями Советов» Александар Юкич как раз был приближен к бровке атаки, нежели к глубокой центральной линии.

От Юкича в «Рубине» ждут большой эффективности на футбольном поле. Именно он должен быть одним из тех, кто окажется способен снабжать Даку голевыми моментами.

На презентации новой формы «Рубина» Марат Сафиуллин заявил, что задача перед казанским коллективом – занять место не ниже того, которое было в минувшем сезоне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рубин» должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне

Главный вопрос, волнующий на данный момент болельщиков: какие задачи перед собой поставил «Рубин» в сезоне 2024/2025?

Прошлогодний розыгрыш чемпионата России по футболу был первым для Рашида Рахимова на посту главного тренера казанского клуба. И стоит отметить, что со своей работой наставник «Рубина» справился более чем достойно, за что получил новый контракт от руководства команды.

«Тренер должен работать, потому что команда дает результат. Да, не феерит, но и ниже определенного уровня не опускается. Где-то недобирает, где-то недобранное возвращает. Это даже не середняк, а команда верхней трети таблицы. Это уже хорошо», – говорил в интервью «Татар-информу» экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

На презентации новой формы «Рубина», которая состоялась в прошлый четверг в одном из зданий «Казаньоргсинтеза» (генеральный спонсор команды), президент клуба Марат Сафиуллин заявил, что задача перед казанским коллективом – занять место не ниже того, которое было в минувшем сезоне.

Проще говоря, «Рубину» необходимо сохранить свои позиции в первой десятке. В понедельник в матче против «Пари НН» болельщики казанцев смогут увидеть, способен ли по игре в этом году приятно удивить «Рубин».