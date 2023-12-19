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Экономика 19 декабря 2023 16:03

Завершить реконструкцию участка трассы М7 в районе Иннополиса планируется в 2024 году

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Завершить реконструкцию участка трассы М7 в районе Иннополиса планируется в 2024 году
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Завершить реконструкцию 10-километрового участка автодороги М7 в районе Иннополиса планируется в следующем году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Проект у нас получился “долгоиграющим”. Пришлось провести корректировку проектной документации. Но хотим на следующий год завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию», – сказал спикер.

По словам Мингазова, на данный момент техническая готовность этого участка составляет около 47%, но работы продолжаются и зимой.

Реконструкция ведется на участке с 761-го по 771-й км в Верхнеуслонском районе республики. Она началась еще в августе 2018 года.

После завершения работ отрезок трассы будет четырехполосным. Для распределения транспортных потоков построят развязку по типу «клеверного листа», которая обеспечит въезд в Иннополис, Казань и Ульяновск.

#иннополис
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