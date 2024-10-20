Завершился заключительный зональный этап XII фестиваля «Наше время - Безнең заман»

В Зеленодольске завершился заключительный зональный этап XII открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Участниками стали порядка 600 человек и 12 команд – это самое большие количественные показатели среди всех зональных этапов.

Участников поприветствовал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Фестиваль "Наше время - Безнен заман" продолжает шагать по Татарстану. Все больше предприятий, учреждений, организаций присоединяются к этому движению. Благодаря этому у наших ребят, которые работают в разных отраслях экономики республики, появляется возможность раскрыть свои таланты. Индекс промышленного производства в регионе растет. Уверен, фестиваль этому способствует. На сцене мы видим результаты огромного труда творческих коллективов и огромного количества наставников», - отметил Ринат Садыков, чьи слова приводит Минмолодежи РТ.

Зональный этап в Зеленодольском районе традиционно был разделен на два дня. В первый день участники показали номера в номинациях «Музыкальное направление» и «Танцевальное направление». Во второй день была представлена номинация «Минута славы», а также прошел гала-концерт.

«Для нас большая честь принимать зональный этап фестиваля. Зеленодольск - творческий город. Мы этим очень гордимся и продолжим поддерживать все начинания нашей талантливой молодежи. Это уникальный фестиваль. С каждым годом все больше предприятий присоединяются к движению», - подчеркнул глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Глава района подчеркнул, что фестиваль требует больших временных и финансовых затрат. Благодаря поддержке руководства республики Раиса РТ Рустама Минниханова в Татарстане — это возможно.

Всего было представлено более 130 номеров, 68 из них прошли в финал. Лауреаты и победители зональных туров примут участие в суперфинале фестиваля. Суперфинал «Безнең – заман» запланирован на 7-8 ноября в Казани. Гала-концерт состоится в казанской «Пирамиде» 10 ноября.

«На фестивале представлен цвет молодежи нашей республики. Символично, что площадкой заключительного этапа фестиваля стал Зеленодольск. Здесь рабочие производств в наше непростое время продолжают ковать победу. Движение "Наше время - Безнен заман" объединяет десятки тысяч человек», - добавил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

По итогам зонального этапа в Зеленодольском районе победу в общекомандном зачете и путевку в суперфинал фестиваля завоевали пять команд: Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова -филиал АО «Туполева»; Молодежное отделение «ТНВ-ТЯГ» Дрожжановского района; ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»; СИБУР «Казаньоргсинтез» и ГБУ «Безопасность дорожного движения».

В этом году фестиваль «Наше время – Безнең заман», учрежденный Министерством промышленности иторговли РТ и Министерством по делам молодежи РТ, проводится в Татарстане уже в 12 раз. За 11 лет проведения фестиваля через эту школу прошли почти 11 тыс. человек.

«Наше время – Безнең заман» проходит при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Фестиваль является и образовательной площадкой. Во время проекта проходят мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, хореографии, вокалу и другим направлениям от мастеров искусств Татарстана и России, что соответствует целям национального проекта «Образование».

фото: Минмолодежи РТ