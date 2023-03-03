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Завершился отбор спектаклей на участие в Международном фестивале «Науруз»
С 5 по 11 июня в Казани пройдет XVI Международный театральный фестиваль «Науруз». Программу фестиваля составят театры из Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и российских регионов: Чечни, Дагестана, Башкортостана, Алтая, Республики Саха и Татарстана. Всего на фестиваль поступило более 60 заявок.
Спектакли пройдут на семи площадках Казани: Большой и Малый залы театра Камала, Большой и Малый залы театра кукол «Экият», театр имени Тинчурина, театр имени Кариева и Казанский ТЮЗ. Специальным гостями фестиваля станут столичные театры «Школа драматического искусства» и Et cetera.
В целях развития и укрепления театральных связей национальных регионов России предстоящий фестиваль будет посвящен театрам народов Северного Кавказа.
«Мы традиционно посвящаем фестиваль театральной культуре того или иного народа, – пояснил художественный руководитель фестиваля "Науруз" и главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев. – Органично родилась идея попробовать представить всю картину театрального мира Северного Кавказа. А этот регион богат интересными и любопытными театральными коллективами, которые не так часто бывают представлены на других театральных смотрах».
Учредителем фестиваля является Министерство культуры РТ, организатором выступает Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала.
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