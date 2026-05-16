Завершился 11-й сезон «Звезд из завтра»: юные музыканты выступили с La Primavera

В Казани, в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, накануне прошел финал 11-й Республиканской творческой программы «Звезды из завтра». На сцену вместе с Казанским камерным оркестром La Primavera под управлением народного артиста Татарстана Рустема Абязова вышли 225 лучших юных исполнителей из шести городов республики. Они представили 28 номеров.

Проект, начинавшийся как инициатива самого оркестра, затем перешел под патронаж Управления культуры Казани, а в 2020 году при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова получил статус республиканского. В этом сезоне программа впервые прошла с привлечением гранта Президентского фонда культурных инициатив – эксперты ПФКИ признали ее полезность и актуальность, что позволило организаторам полностью сосредоточиться на творческих задачах.

Прием заявок стартовал в сентябре. Прослушивания прошли в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме и Буинске. Как рассказал перед концертом Рустем Абязов, в этом году было подано около 450 заявок – это абсолютный рекорд за всю историю проекта.

«Мы слушали всех – и в Казани, и на выездах. Заметно вырос не только интерес, но и уровень подготовки: дети уже ждут нового сезона и целенаправленно готовятся, чтобы как минимум попасть в гала-концерты своих городов, а как максимум – выйти на финал в Казани. Если в предыдущие годы программы городских финалов включали порядка 25–30 номеров, то в этом сезоне почти везде комиссия расширила список до 30 – жалко было кого-то не допустить», – пояснил маэстро.

За одиннадцать лет в проекте приняли участие более 5 тыс. учащихся из обычных музыкальных школ Татарстана. Многие финалисты получили рекомендации в профильные учебные заведения и стали заметны на федеральном уровне. В числе выпускников «Звезд из завтра» – Арина Кияшко (проект «Голос. Дети»), Дмитрий Петров (Гран-при конкурса вокалистов в Барселоне), Аделина Джафарова и Капелла Дмитрия Железнова (телешоу «А ну-ка, все вместе!»), пианист Алексей Романов, чья история получила мировую известность. Педагоги отмечают мощную стимулирующую роль программы в творческом и образовательном развитии детей.

В программе казанского финала было 28 номеров – инструментальные и вокальные произведения различных жанров. Арина Кияшко, выступавшая с оркестром второй раз, подчеркнула: «Для меня петь с La Primavera – это полное погружение в музыку. С Рустемом Юнусовичем и оркестром рождается особая химия, и каждый раз на сцене происходит что-то действительно магическое, волшебное».

Хоровой коллектив представил Festival Sanctus. Участницы охарактеризовали «Санктус» как произведение с духовным содержанием. Выход в финал хористы назвали большим достижением как для коллектива, так и для руководителя.

Двенадцатилетний Лев Абрамов приехал из Менделеевска с «Песенкой о шпаге». Он начал заниматься вокалом в пять лет, в шесть впервые вышел на сцену, а с восьми сотрудничает с La Primavera. «Петь живую музыку с профессионалами такого уровня – это большая школа. Надеюсь, этот опыт поможет мне в будущем», – отметил юный артист.

«Поддержка Президентского фонда культурных инициатив в этом году сыграла ключевую роль: мы бросили все силы на творческую часть, не отвлекаясь на финансово-организационные трудности, и результат получился блестящим везде, где бы мы ни появлялись», – резюмировал Рустем Абязов.

Организаторы уже готовятся к следующему сезону, ожидая, что интерес к фестивалю со стороны юных музыкантов продолжит расти.

