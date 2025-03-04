Завершились финалы по спринту классическим стилем на Чемпионате России по лыжам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском поселке Мирный состоялись спринты классическим стилем в рамках Чемпионата России по лыжным гонкам.

В квалификационных стартах среди женщин первое место заняла Алена Баранова из Томской области (03:30.38), второе – представительница Республики Татарстан Наталья Терентьева (03:31.16), а третье – Наталья Крамаренко из Свердловской области (03:31.17). В финале же Терентьева взяла золотую медаль, серебро досталось Барановой, а бронза отошла другой представительнице Татарстана Анастасии Фалеевой.

У мужчин же в квалификации первым финишировал Сергей Ардашев (Республика Татарстан, 02:58.70), вторым –Александр Терентьев (Тюменская область, 02:58.76), а третьим – Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО, 02:59.32). В финале сильнейшим оказался Устюгов, вторым и третьим пришли представители Республики Татарстан Владислав Осипов и Савелий Коростелев, соответственно.

Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани стартовал 1 марта и завершится 9 числа. Следующие старты состоятся 6 марта. Спортсмены побегут свободным стилем на 10 километров. Ранее поселок Мирный принимал Кубок России по лыжам.