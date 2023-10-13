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Завершился первый день акции «Татарча диктант»
Закончился первый день проведения акции «Татарча диктант». Онлайн-трансляцию вели телеканалы «ТНВ Татарстан» и «ТНВ Планета».
Акция направлена на объединение татар, проживающих по всему миру, повышение интереса к владению литературным татарским языком, проверку орфографических и грамматических ошибок, привитие любви к татарскому языку.
Напомним, акция «Татарча диктант» проводится в России и других странах с 2016 года, в 2023-м проводится с 13 по 15 октября.
Организаторами выступают Всемирный форум татарской молодежи, Исполком Всемирного конгресса татар, Минмолодежи РТ и Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Желающим проверить свои знания в онлайн-формате необходимо зайти в личный кабинет на сайте, прослушать текст и выполнить задание.
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