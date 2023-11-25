news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 25 ноября 2023 20:00

Завершила работу паромная переправа Аракчино - Верхний Услон

Скопировать ссылку

Сегодня паромная переправа Аракчино – Верхний Услон в Татарстане работает последний день. Об этом говорится в сообщении сообщества в «ВКонтакте».

«С завтрашнего дня паромная переправа Аракчино – Верхний Услон закрывает сезон», – отмечается в сообщении.

Переправа с середины ноября работала с шести утра до восьми вечера.

#паромная переправа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100