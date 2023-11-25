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Завершила работу паромная переправа Аракчино - Верхний Услон
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Сегодня паромная переправа Аракчино – Верхний Услон в Татарстане работает последний день. Об этом говорится в сообщении сообщества в «ВКонтакте».
«С завтрашнего дня паромная переправа Аракчино – Верхний Услон закрывает сезон», – отмечается в сообщении.
Переправа с середины ноября работала с шести утра до восьми вечера.
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