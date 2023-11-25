Завершила работу паромная переправа Аракчино - Верхний Услон

Сегодня паромная переправа Аракчино – Верхний Услон в Татарстане работает последний день. Об этом говорится в сообщении сообщества в «ВКонтакте».

«С завтрашнего дня паромная переправа Аракчино – Верхний Услон закрывает сезон», – отмечается в сообщении.

Переправа с середины ноября работала с шести утра до восьми вечера.