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Выборы-2025 11 июля 2025 18:24

Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана

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Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана
Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Сегодня в 18 часов завершился прием документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах Раиса Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

Свои документы в ЦИК Татарстана представили:

Руслан Юсупов – ЛДПР;
Рустам Минниханов – «Единая Россия»;
Хафиз Миргалимов – КПРФ;
Виталий Смирнов – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

«Выдвижение – это очень важный организационный этап всей избирательной кампании. Завершилось формирование предварительного круга ее участников. Следующий шаг – регистрация кандидатов», – прокомментировал данный момент председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

На региональных выборах документы для регистрации кандидаты представляют в срок до 30 июля. Выборы Раиса Татарстана состоятся 14 сентября.

В этот же день в республике пройдут довыборы в Государственный Совет РТ по Мелекесскому избирательному округу и выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

#выборы Раиса РТ #цик рт
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