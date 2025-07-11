Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Сегодня в 18 часов завершился прием документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах Раиса Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

Свои документы в ЦИК Татарстана представили:

– Руслан Юсупов – ЛДПР;

– Рустам Минниханов – «Единая Россия»;

– Хафиз Миргалимов – КПРФ;

– Виталий Смирнов – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

«Выдвижение – это очень важный организационный этап всей избирательной кампании. Завершилось формирование предварительного круга ее участников. Следующий шаг – регистрация кандидатов», – прокомментировал данный момент председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

На региональных выборах документы для регистрации кандидаты представляют в срок до 30 июля. Выборы Раиса Татарстана состоятся 14 сентября.

В этот же день в республике пройдут довыборы в Государственный Совет РТ по Мелекесскому избирательному округу и выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.