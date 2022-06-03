Завершено расследование дела похитителей 1,5 млрд рублей у Александра Радулова

Расследование уголовного дела против топ-менеджеров Транснационального банка завершено, сообщает «Коммерсантъ». Они обвиняются в похищении 1,5 млрд рублей у известного хоккеиста Александра Радулова.

По некоторым данным, хоккеист уже подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом» по завершении соглашения с командой НХЛ «Даллас Старз».

Отмечается, что общий ущерб в деле о крупном мошенничестве составляет 1,7 млрд рублей, а на долю самого Радулова приходится 1,5 млрд. Сообщается, что зарплата хоккеиста поступала на счета Транснационального банка с 2008-го года, а в 2015-м у банка отозвали лицензию.

По данным источника, большую часть денег Радулову вернули.