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Спорт
3 июня 2022  11:06
Артур Халилуллов

Завершено расследование дела похитителей 1,5 млрд рублей у Александра Радулова

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Расследование уголовного дела против топ-менеджеров Транснационального банка завершено, сообщает «Коммерсантъ». Они обвиняются в похищении 1,5 млрд рублей у известного хоккеиста Александра Радулова.

По некоторым данным, хоккеист уже подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом» по завершении соглашения с командой НХЛ «Даллас Старз».

Отмечается, что общий ущерб в деле о крупном мошенничестве составляет 1,7 млрд рублей, а на долю самого Радулова приходится 1,5 млрд. Сообщается, что зарплата хоккеиста поступала на счета Транснационального банка с 2008-го года, а в 2015-м у банка отозвали лицензию.

По данным источника, большую часть денег Радулову вернули.

#Александр Радулов #Ак барс #хоккей #махинации #Уголовное дело
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