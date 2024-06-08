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Завершено расследование дела об убийстве в отношении концертного директора Талькова
Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завершило расследование одного из самых резонансных преступлений 90-х годов – убийства известного певца и поэта Игоря Талькова, передает ТАСС.
Обвинение предъявлено бывшему концертному директору Талькова, Валерию Шляфману. Он подозревается в совершении убийства и покушении на убийство общеопасным способом.
Напомним, трагедия произошла 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) во дворце спорта «Юбилейный». Игорь Тальков погиб в результате стрельбы за кулисами перед своим выступлением.
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