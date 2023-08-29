Завершено расследование дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершили, сообщает ТАСС.

Отмечается, что основному фигуранту дела о гибели Захарченко Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлекшего причинение смерти, и еще ряд статей УК РФ.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в 2018 году в результате взрыва в центре Донецка. Взрыв прогремел в кафе «Сепар», которое располагается в центре города.

Также отмечалось, что ранения получил Министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев.