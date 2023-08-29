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Завершено расследование дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко
Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершили, сообщает ТАСС.
Отмечается, что основному фигуранту дела о гибели Захарченко Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлекшего причинение смерти, и еще ряд статей УК РФ.
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в 2018 году в результате взрыва в центре Донецка. Взрыв прогремел в кафе «Сепар», которое располагается в центре города.
Также отмечалось, что ранения получил Министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев.
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