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Происшествия 29 августа 2023 09:23

Завершено расследование дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко

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Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершили, сообщает ТАСС.

Отмечается, что основному фигуранту дела о гибели Захарченко Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлекшего причинение смерти, и еще ряд статей УК РФ.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в 2018 году в результате взрыва в центре Донецка. Взрыв прогремел в кафе «Сепар», которое располагается в центре города.

Также отмечалось, что ранения получил Министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев.

#Уголовное дело #ДНР
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