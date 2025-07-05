Завершено больше половины работ по программе «Наш двор» в Татарстане

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По состоянию на начало июля по всей республике выполнено 53% от общего объема запланированных работ по республиканской программе «Наш двор». Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина. Ее слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Совещание в режиме видео-конференц-связи с участием всех муниципальных районов провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Отдельные направления демонстрируют более высокий уровень готовности. Так, по дорожным работам реализация достигла 63%. Полностью завершены работы в Арском и Заинском районах. В настоящее время работы продолжаются в 260 дворах, расположенных в 14 муниципальных образованиях, еще 246 дворов сданы полностью.

Активно продвигается установка наружного освещения: работы завершены в 300 дворах (62% от плана). В 12 районах республики освещение продолжают монтировать в 213 дворах. Полностью завершены соответствующие работы в Агрызском, Арском, Заинском и Мамадышском районах.

Оборудование, необходимое для благоустройства, уже поступило и находится на складах. В дворах, где завершены дорожные работы, начался монтаж малых архитектурных форм, игровых и спортивных элементов. На данный момент выполнение по этому направлению составляет 33%: полностью завершены работы в 129 дворах, в том числе во всех дворах Арского и Заинского районов. Монтаж продолжается еще в 168 дворах.

Параллельно идет процесс приемки уже завершенных объектов. Первые девять благоустроенных дворов уже официально приняты: пять – в Советском районе Казани, четыре – в Нижнекамском районе.

В связи с активной фазой строительного сезона специалисты фиксируют высокую вовлеченность граждан в программу. Только за последние две недели поступило 441 обращение от жителей 15 районов республики. Все заявки обрабатываются в ежедневном режиме.

27 июня подвели итоги онлайн-голосования за выбор приоритетных территорий для благоустройства в 2026 году. В нем приняли участие почти 200 тысяч жителей из 13 районов Татарстана. Итоги уже опубликованы на сайте, где можно также ознакомиться с интерактивной картой дворов и запланированных работ.

Голосование проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Все благоустроительные проекты создавались с учетом предложений местных жителей. Работы планируется завершить до конца строительного сезона.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.