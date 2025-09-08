Завершена установка фонарей на двух улицах в Альметьевске

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевске завершено строительство сетей уличного освещения на улице Тухватуллина (от улицы Ризы Фахретдина до улицы Заводской) и улице Заводской. Проект реализован при поддержке местного бюджета на сумму 6,7 млн рублей.

Решение о выделении средств приняла руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова, отметив необходимость улучшения инфраструктуры и повышения безопасности на этих улицах.

В рамках проекта на улице Тухватуллина установлено 30 опор с 60 светильниками, на улице Заводской – 21 опора с 21 светильником.

Как отмечают в пресс-службе Альметьевского района, новое освещение сделает улицы более комфортными для жителей и повысит безопасность дорожного движения.