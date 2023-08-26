Завершен прием работ на конкурс по выбору лучшего эскиза нового мурала для Нижнекамска

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Завершен прием работ на народный творческий конкурс на лучший эскиз нового мурала для Нижнекамска.

Всего в креативной копилке — три десятка работ. Эскизы рисовали все: от маленьких любителей красок и цветных карандашей до известных нижнекамских художников. Жюри отобрало из числа представленных работ пять лучших, хотя сделать это было, по признанию его членов, очень непросто.

Нижнекамск должен знать, какой эскиз приглянулся вам. Голосуйте за лучший в социальной сети «ВКонтакте». Авторов трех работ, набравших наибольшее количество голосов, ждут денежные призы. Идея победителя ляжет в основу мурала, который при поддержке компании «Нижнекамскнефтехим» украсит фасад одного из домов Нижнекамска. Специальные призы ждут и самых юных авторов эскизов (участников в возрасте до 18 лет).

Итоги голосования будут подведены 30 августа, в День Республики Татарстан и День города.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».