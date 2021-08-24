Завершающий этап Кубка мира по плаванию пройдет в Казани с 28 по 30 октября 2021 года

Фото/архив: Ильнар Тухбатов

Международая федерация плавания (FINA) обнародовала календарь Кубка мира по плаванию. Он будет состоять из четырех этопов, заключительный из который пройдет в Казани. В столице Татарстана сильнейшие пловцы планеты будут соревноваться во Дворце водных видов спорта с 28 по 30 октября 2021 года.

До этого этапы Кубка мира по плаванию состоятся в Берлине (1-3 октября), Будапеште (7-9 октября) и Дохе (21-23 октября). Все четыре этапа пройдут в 25-метровых бассейнах и будут являться квалификационными соревнованиями для попадания на чемпионата мира по плаванию на короткой воде (25 метров), который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) с 16 по 21 декабря 2021 года.

На каждом из этапов спортсмены будут соревноваться за призовые в размере 224 тыс. долларов, которые достанутся 20-ти лучшим пловцам. Кроме того, в общей сложности 556 тыс. долларов получат 10 лучших спортсменов по итогам всех этапов на основе общего рейтинга.

Таким образом, общий призовой фонд Кубка мира по плаванию 2021 года составит 1,452 млн долларов.