news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 августа 2021  12:42
Тимур Касимов

Завершающий этап Кубка мира по плаванию пройдет в Казани с 28 по 30 октября 2021 года

news_top_970_100
Завершающий этап Кубка мира по плаванию пройдет в Казани с 28 по 30 октября 2021 года
Фото/архив: Ильнар Тухбатов

Международая федерация плавания (FINA) обнародовала календарь Кубка мира по плаванию. Он будет состоять из четырех этопов, заключительный из который пройдет в Казани. В столице Татарстана сильнейшие пловцы планеты будут соревноваться во Дворце водных видов спорта с 28 по 30 октября 2021 года.

До этого этапы Кубка мира по плаванию состоятся в Берлине (1-3 октября), Будапеште (7-9 октября) и Дохе (21-23 октября). Все четыре этапа пройдут в 25-метровых бассейнах и будут являться квалификационными соревнованиями для попадания на чемпионата мира по плаванию на короткой воде (25 метров), который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) с 16 по 21 декабря 2021 года.

На каждом из этапов спортсмены будут соревноваться за призовые в размере 224 тыс. долларов, которые достанутся 20-ти лучшим пловцам. Кроме того, в общей сложности 556 тыс. долларов получат 10 лучших спортсменов по итогам всех этапов на основе общего рейтинга.

Таким образом, общий призовой фонд Кубка мира по плаванию 2021 года составит 1,452 млн долларов.

#плавание #Fina #кубок мира по плаванию
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное