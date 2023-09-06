Завершающий аккорд: на бульваре у «Татмедиа» открылась выставка «Как я провел лето»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На Фестивальном бульваре в Казани рядом со зданием «Татмедиа» открылась выставка фотокорреспондента журнала «Татарстан» Александра Ефимова «Как я провел лето». Здесь представлены восемь снимков, на которых фотограф запечатлел пейзажи, летние мероприятия и свои путешествия по Татарстану.

Главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина рассказала, что по сложившейся традиции редакция в сентябрьском номере подводит итоги прошедшего лета. «Наш журнал каждый год пишет фотосочинение на тему „Как я провел лето“. Фотограф Александр является самым активным сотрудником нашей редакции. Это человек, который любит работать и много путешествовать. Он объехал весь Татарстан, побывал на национальных праздниках и на ключевых событиях летнего сезона», — отметила она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фотограф, в частности, снял хоровод на русском празднике «Каравон» в селе Никольское. Автор любит снимать национальные праздники, поэтому на следующем кадре запечатлен один из моментов удмуртского «Гырон Быдтона». Он сфотографировал приготовленную там кашу-рекордсмен массой 248 килограммов.

«Выставка получилась яркой! Желаю всем насладиться фотографиями и вспомнить свое лето, достать мобильный телефон и перелистать снимки с жаркими летними днями», — заметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На других снимках Ефимова оказались зафиксированы яркие моменты праздников «Питрау» и «Я выбираю небо», ралли «Шелковый путь». Также здесь представлены фотография сгоревшего татарского села Юлдус и милый кадр с нерпами на одном из островов озера Байкал.

«Возле „Татмедиа“ все лето проходило множество мероприятий. И сейчас мы провожаем летний сезон выставочным проектом „Как я провел лето“. Журнал организовал хорошую выставку. Надеюсь, что нашим гостям и жителям Казани будет интересно взглянуть на общую картину ушедшего лета», — сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Закрывает экспозицию фотография под названием «Завершающий аккорд лета». Она была сделана во время выступления Молодежного симфонического оркестра на Дне республики.

Александр Ефимов — неоднократный победитель Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в номинации «Фотограф-репортер». Он активно участвует в этом движении и дает уроки фотомастерства людям с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У меня прекрасная работа, в своих поездках по родному краю я вижу много замечательных мест, природных сокровищ и талантливых людей», — подчеркнул фотограф.

В завершение мероприятия для гостей выступил вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга».