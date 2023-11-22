Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Завершается работа паромной переправы Зеленодольск — Нижние Вязовые
Паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые сегодня работает последний день, до 19.30. Информация об этом появилась на странице переправы в соцсети.
«С завтрашнего дня паромная переправа закрывается», — указано в публикации.
Напомним, что открытие переправы в этом году состоялось 5 мая.
Теперь переправа будет закрыта до установления морозов и открытия ледовой переправы.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников