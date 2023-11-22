Завершается работа паромной переправы Зеленодольск — Нижние Вязовые

Паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые сегодня работает последний день, до 19.30. Информация об этом появилась на странице переправы в соцсети.

«С завтрашнего дня паромная переправа закрывается», — указано в публикации.

Напомним, что открытие переправы в этом году состоялось 5 мая.

Теперь переправа будет закрыта до установления морозов и открытия ледовой переправы.