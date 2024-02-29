Завершается прием заявок от стартапов на Российский венчурный форум 2024

29 февраля завершается прием заявок от технологических стартапов на участие в экспозиции Российского венчурного форума. 50 лучших заявившихся стартапов получат стенд на экспозиции Российского венчурного форума и смогут представить свой проект экспертам венчурной отрасли, корпорациям и представителям власти.

В рамках питч-сессии на РВФ 2024 эксперты отберут 15 стартапов-участников программы акселерации Евразийского центра инноваций и ИВФ РТ. Лучшие проекты получат инвестиции до 50 млн рублей на развитие бизнеса и поддержку в продвижении и масштабировании проектов.

Стартапы-участники РВФ 2023 получили инвестиции в размере от 1,5 до 42 млн рублей, запустили первые продажи и пилотные проекты с АО «РЖД», ГК «Унистрой», ПАО «Ростелеком» и другими компаниями.

Подать заявку можно до 29 февраля 2024 года включительно по ссылке.

24 апреля в ОЭЗ «Иннополис» пройдет «нулевой» день форума. Участников ждет панельная дискуссия, 25-й экспертный совет по отбору стартапов в особую экономическую зону и нетворкинг. Зарегистрироваться на «нулевой» день можно по ссылке.

Российский венчурный форум проводится при поддержке Правительства Республики Татарстан, организаторами форума являются Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан, Ассоциация венчурного инвестирования и Евразийский центр инноваций

Российский венчурный форум – главное событие венчурной индустрии России. Мероприятие проводится в Казани с 2005 года. В этом году форум пройдет 25 и 26 апреля. Главной темой события станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Программа РВФ 2024 будет разбита на 3 тематических блока: венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство, рынки, экосистема.