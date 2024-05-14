Завершается прием заявок на участие во втором республиканском фестивале «Солнце в каждом»

31 мая завершается прием заявок на участие во II Республиканском фестивале художественного творчества для детей с ограниченными возможностями «Солнце в каждом».

Принять участие в фестивале со своим творческим номером может абсолютно любой ребенок (или коллектив детей) с ОВЗ в возрасте от 6 до 18 лет, проживающий на территории Татарстана.

Проект предусматривает как индивидуальное выступление, так и в составе творческого коллектива. В заявке можно выбрать одну или несколько номинаций, основных – пять: «Вокал», «Инструментальное творчество», «Художественное слово», «Хореография», «Театральное искусство».

Второй и третий этап конкурса (просмотр заявок конкурсной комиссией, подведение итогов первого этапа) пройдет с 1 по 28 июня текущего года, а 21 сентября в Казани состоится гала-концерт.

Участие в мероприятии бесплатное. Чтобы стать участником фестиваля, необходимо подать и отправить заявку на адрес fond.sandugach@bk.ru.

Фестиваль организован Ассоциацией социальных женских инициатив «НУР» совместно с Благотворительным фондом содействия защиты семьи, материнства и детства «Сандугач».