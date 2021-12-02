Завершается прием заявок на участие в межрегиональном конкурсе «Оста вәгазьче», который проводится в рамках Года родных языков и народного единства и в преддверии 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Стать участниками могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет.

«Они не должны на профессиональной основе заниматься религиозной деятельностью — работать имамом, хазратом и мугаллимом в мечети и медресе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего три этапа: до 10 декабря конкурсантам нужно отправить тексты проповедей на татарском языке по электронному адресу marat-salakhov@yandex.ru. Даются пять тем, объем вагаза должен составлять 2-3 страницы печатного текста.

До 13 декабря будут определены участники финального этапа. Открытый конкурс с заслушиванием проповедей участников состоится в резиденции ДУМ Татарстана (Казань, Тукая, 38). Обладатели призовых мест будут награждены ценными подарками и дипломами.