Альметьевский драмтеатр учредил новую театральную премию имени Закии Туешевой

Фото: информационный центр Альметьевского драмтеатра

В Татарстане по инициативе Альметьевского театра при поддержке Минкульта РТ учреждена театральная премия имени Закии Туешевой – для увековечения памяти об участнице Великой Отечественной войны, народной артистке TACCP, режиссере Альметьевского татарского драматического театра.

Заявку на соискание премии можно подать до 29 декабря. Претендентами могут быть работники театров малых городов Татарстана, внесших значительный вклад в развитие театрального искусства, сохранение традиций, рассказали «Татар-информу» в театре.

По условиям конкурса всего может быть выбрано три победителя – их определит экспертная комиссия вместе с общественностью и СМИ.

Общий премиальный фонд составит 300 тыс. рублей. Размер каждой премии — 100 тыс. рублей.

Одна премия присуждается соискателю среди государственных театров малых городов. Вторая премия — соискателю среди самодеятельных театральных коллективов. Третья премия выделяется для Альметьевского театра.

В случае решения жюри премия по одной номинации может быть вручена двум соискателям, распределяясь в равных долях.

Победителей объявят не позднее 1 марта, а наградят в Международный день театра на торжественной церемонии во время вручения республиканской театральной премии «Тантана» («Триумф»).

Закия Туешева родилась 29 декабря 1919 года в деревне Заиткино Челно-Вершинского района Куйбышевской области.

В 1938–1941 годах училась в студии при ТГАТ имени Г.Камала и работала во вспомогательном составе театра. Служила в рядах Советской Армии медсестрой с 1942 по 1946 год.

С августа по сентябрь 1946-го — актриса Татарского государственного передвижного театра, с февраля 1948 по апрель 1949-го работала в Мамадышском колхозно-совхозном театре, а с января 1951 по 1976-й — актриса и режиссер Альметьевского татарского драматического театра.

С 1976 по 1990 годы — режиссер драматического кружка, затем народного театра при клубе им. М.Горького.

С 1990 по 1994 годы — главный режиссер Альметьевского государственного драматического театра.

Народная артистка ТАССР. Награждена орденом Красной Звезды и медалями. Почетный гражданин города Альметьевска (1997 год).