«Завершаем успешно»: Мухаметшин подвел итоги 2025 года для «Единой России» Татарстана

Для татарстанского отделения «Единой России» 2025 год прошел успешно по всем показателям. Об этом на итоговом заседании Президиума Политсовета реготделения партии заявил его секретарь, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«2025 год мы завершаем успешно. Люди верят «Единой России». Мы должны своей честной, добросовестной работой трудиться так, чтобы оправдать это доверие. Мы будем усиливать и фракционную деятельность в республике – рассматривать актуальные вопросы при принятии законопроектов. Совместными усилиями мы можем много еще сделать и помочь органам государственной власти через партийную работу в достижении целей, которые ставятся в Ежегодном послании Раиса Республики Татарстан», – подчеркнул Мухаметшин.

Глава парламента поблагодарил однопартийцев за помощь подшефным городам Лисичанску и Рубежному, а также участникам специальной военной операции и их семьям.

«Партийная организация активно сотрудничает с коллегами в новых регионах страны. Тысячи тонн гуманитарного груза собрано и отправлено членами фракции, активисты сопровождали его и довозили до места. Собирали продукты, лекарства, технику и все самое востребованное. Благодарю районные партийные организации за поддержку этих инициатив», – отметил Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что главным политическим событием следующего года станут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва.

«Надо избрать депутатов от Татарстана. Ставим задачу, как минимум, не ослабить представительство республики в нижней палате федерального парламента. У нас сейчас их 15, 14 из них – единороссы. Для этого предстоит провести выдвижение кандидатов и предварительное голосование, непростую отчетную кампанию по исполнению Народной программы, формированию ее новой редакции вместе с нашими избирателями, масштабную агитационную и разъяснительную работу. Нужно, чтобы татарстанцы пришли на выборы. Мы ориентируемся на наших активных, добросовестных, честных, порядочных, толковых людей для того, чтобы вместе с Республикой Татарстан предложить и поддержать будущих депутатов», – заявил глава парламента.

Также в рамках итогового заседания Президиума Политсовета состоялось вручение партийных билетов, грамот и благодарственных писем.