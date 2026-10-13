Завербованная СБУ россиянка готовила атаку БПЛА на военный аэродром в Воронеже

ФСБ задержала в Воронеже россиянку, которая готовила атаку на военный аэродром Балтимор в Воронеже. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, в 2022 году женщину завербовала СБУ, когда она пребывала на территории Украины. Действуя по заданию куратора, она прибыла в Воронеж. Там женщина арендовала гараж, в котором намеревалась собирать БПЛА ближнего радиуса действия для нанесения ударов по инфраструктуре, самолетному парку и личному составу военного аэродрома. Управление беспилотниками должно было осуществляться операторами с территории Украины через Интернет.

Пособница Киева взяла из тайников девять комплектов БПЛА, оснащенных взрывными устройствами, в каждом из которых было около 500 г взрывчатки иностранного производства, а также средства контроля и управления дронами. Преступную деятельность россиянки пресекли сотрудники ФСБ. Женщину заключили под стражу.