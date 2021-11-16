Завели уголовное дело на казанца, разбившего в своем доме мини-плантацию марихуаны

Сотрудники наркоконтроля задержали в поселке Кульсеитово 32-летнего казанца, который разбил в своем доме мини-плантацию марихуаны. Во время обыска в его доме обнаружили 21 куст «дурман-травы». Помещение, где выращивались кусты, было оборудовано системой вентиляции, освещения и автоматического полива.

Сам казанец ухаживал за посадками, измерял кислотность почвы и удобрял ее. Общая масса обнаруженных кустов конопли составила почти килограмм. Кроме того, в машине мужчины обнаружили еще два грамма марихуаны и почти столько же грамм галлюциногенных грибов.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотики». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.