Завели дело на жителей РТ, которые за взятки оформляли права на перевозку опасных грузов

Сотрудники УФСБ России по РТ пресекли деятельность должностных лиц спецучебных центров и Средне-Волжского межрегионального управления госавтонадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, которые устраивали фиктивное обучение и последующую формальную сдачу экзамена по перевозке опасных грузов.

К примеру, как установили следователи, в декабре 2020 года житель Татарстана обратился к злоумышленникам, чтобы получить необходимое разрешение на перевозку опасных грузов. В последующем он перевел им взятку в 26 тысяч рублей и уже через месяц без фактического обучения и экзамена получил соответствующее свидетельство.

Всего таким образом преступникам удалось заработать более трех миллионов рублей. Все выданные свидетельства были аннулированы. Возбуждены уголовные дела по статьям за получение и дачу взятки, а также за посредничество во взяточничестве. Разработку дела ведут сотрудники УФСБ РФ по РТ.

Устанавливаются все должностные лица, которые были причастны к преступной схеме. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.