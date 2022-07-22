Завели дело на лихача, который дрифтовал в парке «Урам» и испортил покрытие для стритбола

На камеры видеонаблюдения экстрим-парка «Урам» в Казани попало, как водитель на легковушке Deawoo заехал на территорию и устроил дрифт, повредив покрытия для стритбола.

Автоинспекторам удалось установить нарушителя. Им оказался 19-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Фото: © ГИБДД РТ

Водителя оштрафовали, а машину поставили на штрафстоянку. Также выяснилось, что у водителя закончился срок пребывания на территории Российской Федерации.



По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело, пояснили в республиканской Госавтоинспекции.