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Происшествия
22 июля 2022  09:37
Полина Шевчук

Завели дело на лихача, который дрифтовал в парке «Урам» и испортил покрытие для стритбола

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На камеры видеонаблюдения экстрим-парка «Урам» в Казани попало, как водитель на легковушке Deawoo заехал на территорию и устроил дрифт, повредив покрытия для стритбола.

Автоинспекторам удалось установить нарушителя. Им оказался 19-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

 

Фото: © ГИБДД РТ

 

Водителя оштрафовали, а машину поставили на штрафстоянку. Также выяснилось, что у  водителя закончился срок пребывания на территории Российской Федерации. 
 

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело, пояснили в республиканской Госавтоинспекции.

#гибдд рт
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