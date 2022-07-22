Завели дело на лихача, который дрифтовал в парке «Урам» и испортил покрытие для стритбола
На камеры видеонаблюдения экстрим-парка «Урам» в Казани попало, как водитель на легковушке Deawoo заехал на территорию и устроил дрифт, повредив покрытия для стритбола.
Автоинспекторам удалось установить нарушителя. Им оказался 19-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
Водителя оштрафовали, а машину поставили на штрафстоянку. Также выяснилось, что у водителя закончился срок пребывания на территории Российской Федерации.
По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело, пояснили в республиканской Госавтоинспекции.