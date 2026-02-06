news_header_top
Происшествия 6 февраля 2026 18:52

Заведующий моргом из Санкт-Петербурга задержан за продажу невостребованных тел

В Санкт-Петербурге задержали заведующего моргом Александровской больницы. Его подозревают в продаже невостребованных тел, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России.

По данным следствия, представитель коммерческой фирмы убедил заведующего патолого-анатомическим отделением за плату порядка 500 тысяч рублей передавать ему невостребованные тела. После передачи из трупов изымали органы и костную ткань.

Против заведующего и его партнера возбудили уголовные дела. Кроме того, по месту работы фигурантов прошли обыски, во время которых нашли и изъяли фрагменты тел.

#Санкт-Петербург #ск россии
