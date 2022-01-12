Заведующие аптеками в Казани зарабатывают до 112 тысяч в месяц

Зарплатный максимум для заведующего аптекой в Казани составляет 112 тыс. рублей, а средняя зарплата такого специалиста – около 55 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

«Самую высокую зарплату — в размере 67–112 тыс. рублей готовы платить в городе специалистам с высшим фармацевтическим образованием, опытом управления несколькими аптеками одновременно и стажем работы заведующим аптекой от трех», — сказано в сообщении.

В Казани от 35 до 40 тыс. рублей зарабатывает сотрудник со средним фармацевтическим образованием, знанием ассортимента лекарственных препаратов, кассовой дисциплины, основ товарного учета и действующих приказов и правил розничной торговли. Также требуется наличие действующего сертификата специалиста и медицинской книжки. Для такой зарплаты, как правило, требуется опыт работы фармацевтом или провизором от трех лет.

От 40 до 45 тыс. на рынке труда в этой сфере в городе обещают сотрудникам со знанием основ техники продаж, обучения персонала, навыков планирования и анализа продаж, а также опытом работы заместителем заведующего или заведующим аптекой от одного года.

От 45 до 67 тыс. рублей обещают соискателям, обладающим сертификатом по специальности «Управление и экономика фармации», с высоким уровнем управленческих компетенций и системными знаниями в области организации и экономики фармации, а также опытом работы заведующим аптекой от двух лет.