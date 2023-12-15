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Заведующая казанским детсадом стала победительницей конкурса «Воспитатели России»
Заведующая билингвальным детским садом №7 Кировского района столицы Татарстана Алсу Биктова признана лучшей среди руководителей дошкольных учреждений по итогам XI Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Кроме того, еще одна представительница столицы РТ, музыкальный руководитель детского сада №261 с воспитанием и обучением на татарском языке Советского района Алсу Нуруллина, стала третьей в соответствующей номинации.
Церемония награждения прошла сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге в рамках форума «Воспитатели России: в авангарде детства на берегах Невы».
По информации Управления образования исполкома Казани, всего в этом году заявки на конкурс подали более 4,5 тыс. воспитателей детсадов изо всех регионов страны.
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