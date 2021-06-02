Заведующая детской поликлиникой, 18 врачей и медсестер Альметьевска привились от Covid-19

В Альметьевске продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Накануне от Covid-19 привились заведующая поликлиникой Альметьевской детской больницы с перинатальным центром, 18 врачей и медицинских сестер. Об этом во время прямого эфира сообщил глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов.

«Вакцинация позволяет перенести инфекцию в легкой форме, избежать осложнений и тяжелых форм заболевания», — подчеркнул Нагуманов.

В качестве примера он привел заведующую детской поликлиникой Тамару Черемисину, а также ее команду — 18 врачей и медсестер, которые привились от коронавируса.

«Обычно возникают сомнения и вопросы: „Я боюсь прививаться, покажите мне примеры“. Вот один из примеров — Тамара Федоровна Черемисина — потомственный, известный всем врач, заведующая поликлиникой. На ее счету огромное количество деток, которые прошли через ее руки и получили достойное лечение. У кого были сомнения — не сомневайтесь. Надо прививаться в обязательном порядке. Пожалуйста, прививайтесь», — призвал Нагуманов.

Сделать вакцину можно в Альметьевской центральной районной больнице, поликлинике №3 и медсанчасти ОАО «Татнефть». Кроме того, в торговом центре «Панорама» работает пункт вакцинации. Там также можно сделать прививку от коронавируса совершенно бесплатно. Для этого всем желающим стоит иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация проводится ежедневно с четырех дня до восьми вечера.

«В силу своей профессиональной деятельности работники системы здравоохранения наиболее подвержены инфекционным заболеваниям, в том числе Covid-19, и могут заразиться от пациентов и передать их другим пациентам. Наряду с тем, что медицинские работники самостоятельно продолжают вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях по прикреплению, в ГАУЗ „АДГБ с ПЦ“ систематически проводится массовая вакцинация сотрудников. Проведение данной процедуры непосредственно на рабочем месте очень удобно и является стимулом для остальных медработников», —сообщается на странице лечебного учреждения в Instagram.