Заведующая детским стационаром Нурлата рассказала о симптомах Covid-19 у детей

Заведующая детским стационарным отделением Нурлатской Центральной районной больницы Альфира Улюкаева перечислила основные симптомы детского коронавируса. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

По словам врача, детские симптомы ковида такие же, как и у взрослых, только дети легче переносят их. Медик добавила, что у детей также пропадает обоняние, повышается температура, при этом чаще бывает выражен абдоминальный синдром: боли в животе, рвота.

Кашель обычно сухой, поэтому при любой простуде нужно обязательно обращаться к врачу, чтобы определить, ОРВИ у ребенка или коронавирус. При этом тянуть с походом к специалисту тоже не стоит.

При легкой форме коронавируса дети лечатся дома под наблюдением участкового врача-педиатра. Если же заболевание средней тяжести, то ребенка направляют в ДРКБ.

Заместитель главврача Нурлатской ЦРБ по эпидемиологическим вопросам Татьяна Соренкова отметила, что даже после того, как явные симптомы коронавируса проходят, вирус продолжает жить в организме переболевшего и находится до 90 дней в желудочно-кишечном тракте.

После выздоровления у маленьких пациентов могут долгое время наблюдаться тошнота, диарея, дискомфорт. Еще из последствий — апатия, снижение настроения, бессонница, депрессия. Врач обращает внимание на то, что вирус мутирует и разные штаммы по-разному влияют на организм.

На сегодняшний день в детский провизорный госпиталь при ДРКБ в Казани с Covid-19 направлены пять юных жителей Нурлата.

«Двое обратились экстренно, а трое поступили к нам на лечение с диагнозом бронхит, пневмония», — сказала Альфира Улюкаева. ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус.

На сегодняшний день от Covid-19 вакцинированы более 65% жителей Нурлататского района, или 28 440 человек.