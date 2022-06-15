Завдетской хирургией Альметьевска: Татарстан в этом году – очаг боррелиоза и энцефалита

Заведующий детским хирургическим отделением Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром Кирилл Булатов стал гостем прямого эфира главы района Тимура Нагуманова. Во время трансляции врач предупредил об укусах клещей – Татарстан в этом году стал регионом повышенной опасности в отношении переноса насекомыми боррелиоза и энцефалита.

«В предыдущие годы Татарстан не был энедмичным регионом по боррелиозу, по энцефалиту, то есть клещи не так много переносили эти опасные вирусы. В этом году мы в списке эндемичного региона (то есть республика является территорией постоянного и массового распространения этих заболеваний – прим. Т-и). Нужно быть очень бдительными – клещи могут быть переносчиками этих серьезных заболеваний», – насторожил Булатов.

Он также настоятельно рекомендовал в случае укуса клеща «самим не принимать никакие меры абсолютно». При попытке самостоятельного извлечения клеща с места укуса высок риск, что головка насекомого окажется внутри – тогда хирургам придется извлекать ее уже хирургическими методами.

«Приходите на прием, вас осмотрит врач-хирург. После извлечения клеща профилактически вводится сыворотка иммуноглобулина», – пояснил доктор.

В летний период, напомнил Кирилл Булатов, особую опасность для детей также часто представляют легковоспламеняющиеся жидкости – безин и керосин, которыми некоторые люди разжигают костер на пикниках для шашлыка.

«По этой причине за лето бывает 4-5 пациентов с ожогами 3-й – 3а, 3б – степени. А это очень глубокие поражения тканей. Хочется предостеречь детей и родителей от этого. Чтобы взрослые держали такие легковоспламеняющиеся и взрывчатые жидкости в недоступных для детей местах», – подчеркнул хирург.

Он также попросил родителей не оставлять без присмотра окна и детей, надеясь, что москитная сетка предотвращает выпадение из окна. Такая самонадеянность часто становится причиной трагедии, подчеркнул он.