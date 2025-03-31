Заварухин объяснил бурное празднование тем, что победили в игре без удалений «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, с чем связано эмоциональное празднование победной шайбы тренерским штабом команды. Он обратил внимание журналистов, что в этом матче игроки «Ак Барс» ни разу не удалились за 93 минуты, что является рекордом лиги.

– Вы очень эмоционально отпраздновали победный гол.

«Еще не видел, может супруга пришлет или кто-то другой, обязательно посмотрю. Мы же 93 минуты отыграли без удалений «Ак Барса». Это рекорд КХЛ, вы знаете об этом?», - рассказал Заварухин.

Также он объяснил, как его команда растеряла преимущество в две шайбы в третьем периоде матча.

«Одна неправильная передача, диагональ, соперник перехватил шайбу и забил. Дальше удаление повлияло на второй гол. Знаем, что Яшкин здорово играет на пятаке, есть мастеровитые ребята, которые реализовали большинство», – сказал Заварухин.

Четвертый поединок пройдет на «Татнефть Арене» во вторник, 1 апреля. Стартовое вбрасывание – в 19:00 по московскому времени.