Завалы на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма будут разбирать около суток

В Джанкойском районе Крыма обрушился автомобильный мост. Как сообщают РИА новости, разбор завалов займет около суток.

Сотрудники МЧС работают на месте обрушения, чтобы освободить ж/д и восстановить движение поездов в ближайшее время.

Авария произошла между селами Изумрудное и Маслово на севере Крыма. В результате обрушения пострадали два человека.

Причиной обрушения стал большегруз, который ехал по мосту. Крымская прокуратура взяла ситуацию на контроль.