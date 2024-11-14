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Происшествия 14 ноября 2024 08:31

Завалы на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма будут разбирать около суток

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В Джанкойском районе Крыма обрушился автомобильный мост. Как сообщают РИА новости, разбор завалов займет около суток.

Сотрудники МЧС работают на месте обрушения, чтобы освободить ж/д и восстановить движение поездов в ближайшее время.

Авария произошла между селами Изумрудное и Маслово на севере Крыма. В результате обрушения пострадали два человека.

Причиной обрушения стал большегруз, который ехал по мосту. Крымская прокуратура взяла ситуацию на контроль.

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