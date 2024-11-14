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Завалы на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма будут разбирать около суток
В Джанкойском районе Крыма обрушился автомобильный мост. Как сообщают РИА новости, разбор завалов займет около суток.
Сотрудники МЧС работают на месте обрушения, чтобы освободить ж/д и восстановить движение поездов в ближайшее время.
Авария произошла между селами Изумрудное и Маслово на севере Крыма. В результате обрушения пострадали два человека.
Причиной обрушения стал большегруз, который ехал по мосту. Крымская прокуратура взяла ситуацию на контроль.
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