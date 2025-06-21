Жатва Минниханова на ПМЭФ, война на Ближнем Востоке и стратегия развития Казани

Татарстан отработал на ПМЭФ-2025 по максимально широкой программе, Владимир Путин побеседовал с ведущими мировыми СМИ, между Израилем и Ираном началась война, Казгордума утвердила Стратегию устойчивого развития Казани до 2030 года, Федеральный Cабантуй прошел в Якутске: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Рустам Минниханов возглавил татарстанскую делегацию на форуме ПМЭФ-2025

Фото: rais.tatarstan.ru

Встречи, заседания, соглашения: Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме

По уже сложившейся традиции Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) служит основной площадкой, где ведущие политики, экономисты, представители делового сообщества и эксперты задают тон ближайшему будущему. Это место для дискуссий между чиновниками, аналитиками и инвесторами о том, как оживить экономику и привлечь капитал. В ПМЭФ-2025 участвуют 20 тысяч человек из 140 стран, что в очередной раз показывает международный размах мероприятия и желание подавляющего большинства государств иметь дело с Россией.

Татарстан давно известен не только как ведущий регион РФ по темпам экономического развития, но и как один из лидеров страны в международных экономических связях с большим списком «контрагентов». Поэтому в дни работы форума к республике и ее Раису было приковано большое внимание. Рустам Минниханов, к слову, и возглавил татарстанскую делегацию на форуме.

Стенд Татарстана, при оформлении которого вдохновлялись татарскими национальными украшениями, построен на входе в павильоне «H» Фото: rais.tatarstan.ru

Выставка достижений регионов и инновационных проектов российских компаний – неотъемлемая часть форума. Стенд Татарстана, при оформлении которого вдохновлялись татарскими национальными украшениями, построен на входе в павильоне «H» (стенд №27). Инвестиционный, промышленный, инновационный потенциал республики на нем представили 13 ведущих компаний и организаций с перспективными продуктами и услугами. Организовало работу стенда Агентство инвестиционного развития РТ. К слову об инновациях – генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум на беспилотном грузовике нового поколения «Маяк-2».

В первый день форума от Татарстана на площадке работала глава АИР РТ Талия Минуллина. На круглом столе она рассказала об опыте сотрудничества республики с Китаем.

Участие Раиса РТ в работе ПМЭФ было чрезвычайно интенсивным Фото: rais.tatarstan.ru

Предсказуемо участие Раиса РТ в работе ПМЭФ было чрезвычайно интенсивным. В обширной деловой программе руководителя республики было немало выступлений и встреч на полях форума. Он встречался с главами регионов, представителями крупного бизнеса, а также провел заседание Ассоциации инновационных регионов РФ.

Первая же встреча Рустама Минниханова в рамках деловой программы в Санкт-Петербурге стала знаковой. Раис РТ и Михаил Развожаев поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве Татарстана с городом федерального значения Севастополем.

Аналогичный договор лидер Татарстана заключил с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами Татарстана и Тывы о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах на 2026-2028 годы.

Стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами Татарстана и Тывы о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах на 2026-2028 годы Фото: rais.tatarstan.ru

На форуме Рустам Минниханов встретился также с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым – стороны подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между правительствами Татарстана и Санкт-Петербурга на 2025-2029 годы. Затем Раис РТ подписал с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко план мероприятий по реализации соглашения между Татарстаном и Ленинградской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2025-2027 годы. Также руководитель республики встретился с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. А с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко он подписал соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах Татарстана.

На встрече с генеральным директором ООО «ВК» («ВКонтакте») Владимиром Кириенко Раис РТ подчеркнул важность внедрения отечественных цифровых решений, в том числе в органах государственной и муниципальной власти:

«Сегодня мы ведем подготовительную работу по замещению иностранного почтового сервера отечественным решением. Для этого важно наладить тесное взаимодействие с лидерами IT-индустрии, одним из которых является компания ВК», – сказал он.

На встрече с генеральным директором ООО «ВК» («ВКонтакте») Владимиром Кириенко Раис РТ подчеркнул важность внедрения отечественных цифровых решений Фото: rais.tatarstan.ru

Руководителя Татарстана пригласили на сессию «Урбан Хаб. Наследие. Визионеры». На ней Минниханов рассказал, как в республике сохраняют идентичность исторических объектов и одновременно создают благоприятную среду для жизни, в том числе с помощью республиканских программ «Наш двор» и благоустройства общественных пространств.

Кроме того, Рустам Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александром Жаровым. Документ подразумевает, что вместе с холдингом Татарстан будет создавать проекты в области кино, документалистики, анимации, музыкальных и образовательных форматов.

Крытый легкоатлетический манеж может появиться в Татарстане благодаря соглашению, подписанному Раисом РТ и председателем Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым. Манеж должен отвечать стандартам проведения этапов Кубка мира и чемпионата мира по легкой атлетике.

Крытый легкоатлетический манеж может появиться в Татарстане благодаря соглашению, подписанному Раисом РТ и председателем Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым Фото: rais.tatarstan.ru

Обновление общественного транспорта – тема, которая звучала на переговорах Минниханова с гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгением Дитрихом. В прошлом году были закуплено более 170 больших автобусов для комфортных поездок жителей республики. ГТЛК сотрудничает с татарстанскими предприятиями: закупает технику КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, Зеленодольского завода им. Горького.

Состояние и развитие строительной отрасли в стране Раис РТ обсудил на встрече с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко.

Рустам Минниханов встретился также с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, обсудив организацию и проведение в 2026 году Казанского международного энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ» и проекты модернизации энергогенерации в Татарстане.

На полях ПМЭФ Минниханов провел встречи и с зарубежными партнерами Фото: rais.tatarstan.ru

На полях ПМЭФ Минниханов провел встречи и с зарубежными партнерами. Например, с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром, вице-премьером Туркменистана Нокергулы Атагулыевым. замминистра торговли Турции Мустафой Тузджу, шейхом Нассером ибн Хамад Аль Халифа – сыном короля Бахрейна.

Рустам Минниханов также встретился с председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергеем Чирковым. Особое внимание, по словам Раиса РТ, сегодня необходимо уделить поддержке участников СВО и членов их семей. В республике функционируют пять центров реабилитации инвалидов, пять социально-реабилитационных отделений в комплексных центрах социального обслуживания, а также Центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве.

Не обошлось на форуме и без очередной приятной для республики новости – Татарстан сохранил второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Наша республика занимает эту позицию начиная с 2019 года. Лидерство за Москвой – догнать столицу при такой концентрации в ней финансовых и политических ресурсов просто нереально. Так что условно многолетнее второе место Татарстана можно считать первым.

Как видим, деловая программа делегации Татарстана на ПМЭФ отличалась высокой интенсивностью. Впрочем, так республика под руководством Рустама Минниханова работает на разнообразных форумах и саммитах всегда, выжимая все возможное из потенциала этих площадок.

Накануне пленарки Владимир Путин встретился с представителями 14 ведущих мировых информагентств, среди которых были журналисты из недружественных стран Фото: kremlin.ru

Открытый Путин: о чем российский лидер беседовал с ведущими мировыми СМИ

Петербургский международный экономический форум не обходится без прямого участия первого лица страны. Кроме пленарной сессии у Президента России бывают и другие рабочие мероприятия на полях форума. Так, накануне пленарки Владимир Путин встретился с представителями 14 ведущих мировых информагентств, среди которых были журналисты из недружественных стран. Беседа продлилась около двух часов, и в ее ходе прозвучало много новой информации.

Традиционные темы на таких встречах – это вопросы взаимодействия России со странами, представленными журналистами. Разумеется, самое большое взаимодействие у нашей страны с Китаем.

Российский лидер отметил, что рост контактов с КНР, происходящий во всех сферах, способствует изучению китайского языка. Продолжается и обмен студентами: в России учится 51 тысяча китайцев, в Китае – 25 тысяч россиян. Что касается экономического взаимодействия с Поднебесной, то Владимир Путин говорил о его росте.

«В экономике наш товарооборот вырос до 240 миллиардов долларов. Да, у Китая с Евросоюзом и США обороты больше, но Россия стала весьма заметным партнером для Китая. Около 200 миллиардов долларов инвестпроектов обеих стран запланировано – все вполне реализуемы, у меня нет сомнений», – с оптимизмом заявил российский Президент.

Владимир Путин: «На сегодняшний день, несмотря на все сложности происходящих в Иране внутриполитических процессов, наоборот, наблюдается консолидация общества вокруг политического руководства страны» Фото: kremlin.ru

Отвечая на вопрос немецкого журналиста о возобновлении контактов с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, он особо подчеркнул, что открыт и не отказывается от контактов с любыми мировыми лидерами.

Интересно, что Путин не видит в европейцах посредников в разрешении конфликта на Украине. Россия рассматривает ФРГ и другие европейские страны как сторону, поддерживающую противника в конфликте, а в некоторых случаях и как участников боевых действий. Так, например, Германия планирует поставлять Украине ракеты Taurus, которые по факту будут эксплуатировать немецкие военные. По мнению Президента РФ, посредник должен быть нейтральной фигурой.

Очень интересный блок беседы получился вокруг конфликта Ирана и Израиля.

«На сегодняшний день, несмотря на все сложности происходящих в Иране внутриполитических процессов (мы об этом знаем, но не будем углубляться), наоборот, наблюдается консолидация общества вокруг политического руководства страны», – ответил Владимир Путин на вопрос журналиста о смене режима в ИРИ.

Также он поделился эксклюзивной информацией о том, что с подземными заводами в Иране ничего не произошло, они в полном порядке. Хотя западные СМИ периодически утверждают обратное.

Выход же из этого кризиса Путин видит в переговорах о мире.

«В этой связи, мне кажется, всем нужно вместе искать пути прекращения боевых действий и договариваться, чтобы обеспечить интересы Ирана, в том числе его право на мирный атом: и атомную энергетику, и другие сферы, включая сельское хозяйство и медицину. В то же время гарантировать интересы Израиля с точки зрения абсолютной безопасности еврейского государства. Это очень тонкий вопрос, здесь нужна аккуратность, но, на мой взгляд, такое решение возможно», – считает российский Президент.

Затрагивая тему мирных переговоров по российско-украинскому конфликту, он заявил, что переговорные группы РФ и Украины находятся в контакте и договариваются о проведении нового раунда переговоров после 22 июня.

Владимир Путин резко высказался о заявлениях по поводу угрозы нападения России на страны НАТО, назвав такую риторику ложной и необоснованной Фото: kremlin.ru

Владимир Путин резко высказался о заявлениях по поводу угрозы нападения России на страны НАТО, назвав такую риторику ложной и необоснованной. По его словам, Североатлантический альянс тратит на вооружения и оборону более 1,4 триллиона долларов в год – в разы больше, чем Россия и Китай вместе взятые.

Беседа нашего Президента с представителями ведущих зарубежных информагентств получилась достаточно откровенной и содержательной. Примечательно, что эти СМИ сейчас наперегонки ее цитируют, разгоняя информационную волну на весь мир. Такая уж традиция – все встречи Владимира Путина с лидерами мирового медиапространства производят настоящий информационный взрыв.

Мировое трагическое событие надели – эскалация конфликта между Израилем и Ираном Фото: стоп-кадр видео

Ракетная эскалация Израиля и Ирана: начало большой ближневосточной войны?

Мировое трагическое событие надели – эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Война между ними началась 13 июня 2025 года с внезапной атаки Израилем многих объектов в Исламской республике с заявленной целью остановки иранской ядерной программы. Помимо ядерных объектов и конкретных физиков-ядерщиков, были нанесены удары по высшему военному руководству страны, в результате которых были убиты в том числе руководитель КСИР Хоссейн Салами и начальник генштаба Мохаммад Багери. Также были атакованы системы противовоздушной обороны и объекты ракетной программы Ирана.

Официально объявленная ЦАХАЛ причина атаки – прохождение ядерной программой Ирана «точки невозврата». Операцию израильтяне пафосно назвали «Ам Калави» – «Народ как лев».

По данным издания Israel Hayom, операция готовилась на протяжении нескольких лет. В ней были задействованы группы коммандос, ударные системы на транспортных средствах, а также беспилотники, запуск которых велся с территории самого Ирана. Именно из-за ударов изнутри операция оказалась столь эффективной.

В дальнейшем спектр ударов был расширен – помимо различных военных целей, они были нанесены по объектам топливно-энергетической инфраструктуры и штаб-квартире государственного телеканала Фото: © Мохаммад Исмаил / РИА Новости

В дальнейшем спектр ударов был расширен – помимо различных военных целей, они были нанесены по объектам топливно-энергетической инфраструктуры и штаб-квартире государственного телеканала. При нанесении ударов применялись пилотируемая авиация и беспилотные летательные аппараты, а также были задействованы находящиеся на территории Ирана сотрудники израильских спецслужб. В ответ Иран и союзное ему йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» начали обстреливать города и военные объекты Израиля баллистическими ракетами и беспилотниками-камикадзе. По данным The Times of Israel, 25 процентов иранских ракет не были перехвачены – система ПРО «Железный купол» оказалась неэффективной при массированном залпе.

Суммарное число погибших в Иране и Израиле измеряется сотнями, а пострадавших – тысячами, причем 90 процентов из них гражданские лица. Население обеих стран пребывает в состоянии паники, потому что военные действия не просто расширяются, они качественно перерастают в уничтожение не только военных целей, но и энергетической и другой гражданской инфраструктуры. При этом есть попадания по абсолютно гражданским объектам. До сегодняшнего дня атаки и контрудары происходят ежедневно и еженощно. И ни одна из сторон не готова к мирному урегулированию.

Когда закончится конфликт? Увы, не скоро. У обеих сторон есть ресурсы для его продолжения. КСИР пообещал атаковать Израиль до полного уничтожения. Израильский советник по нацбезопасности Цахи Ханегби сообщил, что у Ирана остаются «тысячи баллистических ракет». У Израиля, в свою очередь, также хватает ресурсов для продолжения атак, тем более что ему явно и неявно помогают американские военные. Более того, есть признаки того, что американцы могут стать активной стороной конфликта – на Ближний Восток со всех частей света стягиваются ударные силы армии и военно-морского флота США.

Дональд Трамп: «Иран должен был подписать сделку, которую я им предложил. Какой позор и напрасная трата человеческих жизней» Фото: © Стрингер / РИА Новости

Дональд Трамп на этой неделе спешно собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и сделал публичные намеки на то, что Америка не останется в стороне от конфликта.

«Иран должен был подписать сделку, которую я им предложил. Какой позор и напрасная трата человеческих жизней. Скажу прямо: ИРАН НЕ МОЖЕТ ОБЛАДАТЬ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. Я повторял это снова и снова! Всем следует немедленно эвакуироваться из Тегерана!» – ставит ультиматумы и угрожает Ирану президент США в соцсети Truth.

В лагере приближенных к Трампу идет яростная дискуссия на тему вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, и она уже вышла в «паблик». Публично выступивших против вмешательства сторонников лидера MAGA все больше. Помимо журналиста Такера Карлсона, это политический активист и журналист Чарли Кирк, член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин и сенатор Пол Рэнд.

История США изобилует примерами, когда широкомасштабное участие в военных действиях за рубежом приводило к правительственному кризису (Вьетнам, Ирак, Афганистан). Так что американскому лидеру следует хорошенько подумать, прежде чем ввязываться в очередную заварушку с неочевидными результатами для страны, которую он так хочет снова сделать великой.

Депутаты Казгордумы обсудили на очередной сессии новый документ – Стратегию устойчивого развития Казани до 2030 года с перспективой до 2040-го Фото: kzn.ru

Стратегия устойчивого развития Казани-2030: Казгордума ставит новую планку

Событие недели в жизни столицы Татарстана – депутаты Казгордумы обсудили на очередной сессии новый документ – Стратегию устойчивого развития Казани до 2030 года с перспективой до 2040-го. В России это первый подобный документ города – здесь Татарстан в очередной раз оказался первопроходцем.

Сама стратегия разработана с привлечением местного агентства стратегического менеджмента KOMANDA по международной методологии ESG (Environmental, Social and Governance, то есть экологические, социальные и управленческие факторы). Ее целью было создание в Казани благоприятных условий для жизни, бизнеса, общественных институтов с сохранением окружающей среды и ресурсов и обеспечением социального и экономического роста.

В стратегии пять основных блоков: экологическое мышление и образ жизни, экологическое благополучие, люди и сообщества, экономика, управление устойчивым развитием. По каждому из них сформированы направления, цели и показатели эффективности.

Одна из задач стратегии – к 2030 году довести до 85 процентов долю горожан, для которых важен личный вклад в экологию. И ожидается, что 40 процентов жителей Казани будут предпринимать какие-либо действия в этом направлении. Этих целей планируется достичь с помощью просветительских мероприятий.

В планах также перейти к 2030 году на 100-процентную сортировку твердых коммунальных отходов. Сейчас в Казани на сортировку отправляются лишь 10-11% ТКО.

Валерия Маршалова: «Ставим задачу – к 2030 году увеличить количество точек приема и объема принятых вторичных материальных ресурсов в два раза» Фото: kzn.ru

«Невозможно заниматься только раздельным сбором или переработкой. Инфраструктура нужна и там, и там. Поэтому ставим задачу – к 2030 году увеличить количество точек приема и объема принятых вторичных материальных ресурсов в два раза. Нам нужен производственный кластер по переработке отходов на территории региона. Если мы хотим быть регионом экологического благополучия, нужна инфраструктура переработки в регионе или городе», – заявила на сессии директор агентства KOMANDA Валерия Маршалова.

Еще одна задача – снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По словам директора агентства, в общем объеме выбросов 70% приходится на автомобильный транспорт. Поэтому к 2030 году планируется в два раза сократить долю неэкологичного общественного транспорта – автобусов на дизельном топливе.

До 50% необходимо увеличить объем ливневых стоков, которые будут подвергаться очистке. Сейчас этот показатель составляет 30%.

Планируется также увеличить долю зеленых насаждений с повышенной функцией очищения воздуха. Предполагается, что к 2030 году в Казани станет на 50% больше многоквартирных жилых домов с «зеленым» статусом.

Идею создания кластера по переработке отходов на территории республики поддержал мэр Казани Ильсур Метшин Фото: kzn.ru

Идею создания кластера по переработке отходов на территории республики поддержал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы плодим новые площадки мусора. 30% пищевых отходов и 42% полезных фракций. Почему их не перерабатывают? Потому что воздух возить дорого. Надеемся, что Раис РТ поддержит наше начинание и мы создадим кластер по переработке вторсырья с региональным оператором. Это будет выгодно, потому что транспортное плечо будет короткое. Это снизит объемы мусора, создаст новые рабочие места, качественно улучшит экологию региона», – заявил глава города.

Мэр также напомнил, что благодаря Рустаму Минниханову столица Татарстана получила новый экологичный транспорт. «И мы ждем, что в предвыборной программе Раиса РТ появится отдельный блок по общественному транспорту», – сказал он.

После утверждения стратегии Казгордума поручила исполкому Казани до 1 ноября разработать план мероприятий по ее реализации.

Несомненно, что Стратегия устойчивого развития Казани – это не дань очередной моде в стратегическом планировании, а можно сказать, назревший и выстраданный документ, по которому можно строить будущее города. Потому что он включает в себя не только экономические факторы, но и экологические, социальные и управленческие, связанные в одно целое. Только так можно представить дорогу к гармоничному и системному процветанию столицы Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олень для батыра и чак-чак с кумысом: как отметили Федеральный Сабантуй в Якутске

Лето вступило в свои права, а значит, наступила и пора сабантуев – в селах и райцентрах Татарстана они прошли 7-8 июня, а в минувшие выходные в столице Республики Саха (Якутия) состоялся XXV Федеральный Сабантуй. Всего праздник в Якутске собрал представителей татарских общественных организаций из 29 регионов России, а суммарное число посетителей за день превысило 50 тысяч человек.

Праздничный концерт, подворья и мастер-классы с ярмаркой народных промыслов расположились на центральной площади столицы Республики Саха. На стадионе в это время проходили соревнования по корэшу и мас-рестлингу, а в парке можно было поучаствовать в татарских народных забавах, потанцевать под татарскую музыку, а также посетить фудкорт и покататься на аттракционах. Отдельную обширную площадку рядом с центральной сценой выделили и подворью Татарстана. У широких ворот на входе гостей встречал нижнекамский ансамбль песни и танца «Нардуган».

Кроме того, в рамках сабантуя состоялись Дни татарского кино, круглый стол «Развитие национальных СМИ. Обмен опытом», концерт мастеров искусств Татарстана, в Саха академическом театре имени П. А. Ойунского показали постановку Буинского государственного драматического театра.

Официальное празднование началось с прибытия на майдан Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главы Республики Саха Айсена Николаева Фото: rais.tatarstan.ru

Официальное празднование началось с прибытия на майдан Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главы Республики Саха Айсена Николаева. При входе на площадку их приветствовали по традициям сразу трех народов: русским караваем, татарским чак-чаком и якутским кумысом.

«Есть такой красивый праздник – Сабантуй, который мы проводим после завершения весенних полевых работ уже, наверное, тысячу лет. И в этот раз нам посчастливилось оказаться с ним на этой прекрасной земле», – сказал Рустам Минниханов, приветствуя гостей праздника после театрализованного пролога.

Раис Татарстана подчеркнул, что татары и якуты – это братские тюркские народы. По его словам, если обратиться к истории и пообщаться, становится понятно, что у них очень много общего.

«В 2022 году, когда на 100-летие нашей республики к нам приехал наш дорогой друг Рустам Нургалиевич, я сказал ему, что нашим татарам хотелось бы, чтобы Федеральный Сабантуй прошел на нашей земле, и он поддержал эту идею. И для нас большая честь и ответственность, что юбилейный XXV Сабантуй проходит в нашей республике», – сказал, в свою очередь, Айсен Николаев.

Он подчеркнул также, что между татарами и якутами существует многовековая связь культур, языка и традиций. «И эта связь должна быть особенно сильна сегодня», – заключил глава Якутии.

Был объявлен регион, который примет Федеральный Сабантуй в 2026 году. Им стала Омская область, представители которой получили переходящий символ этого праздника – крылатого коня Тулпара Фото: rais.tatarstan.ru

Под занавес официальной церемонии открытия был объявлен регион, который примет Федеральный Сабантуй в 2026 году. Им стала Омская область, представители которой получили переходящий символ этого праздника – крылатого коня Тулпара.

В Казани праздник Сабантуй состоится сегодня. Он пройдет на трех площадках – на озере Лебяжье и в Березовых рощах поселков Мирный и Дербышки. На каждой из них запланирована различная тематика. Самое масштабное празднование пройдет в Мирном. Здесь перед жителями и гостями Казани выступят более 2 тысяч артистов, в том числе народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов.

Напомним, что 2025 год объявлен в России и Татарстане Годом защитника Отечества, поэтому на площадках Сабантуя можно будет посетить выставки военных изделий, отведать блюда полевой кухни, поучаствовать в тематических мастер-классах и многое другое.