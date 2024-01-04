Затравленный Слуцкий в Китае, беды «Спартака» и титул «Зениту»: Сафонов – об интригах РПЛ

Алексей Сафонов: «Вернут ли Россию в еврокубки? В 2024-м – нет. В 2025-м, думаю, вернут»

Фото: из личного архива Сафонова

«Над Слуцким все смеялись, но его в Китай позвали, а других российских тренеров – нет»

Чувствуется ли легкая оттепель по отношению к России в футболе со стороны Запада?

По моим ощущениям, чувствуется. Не буду скрывать, еще летом некоторые клубы из Европы интересовались Константином Тюкавиным и говорили: «Он нам очень интересен, но мы не сможем его взять». Видим, как по Эдуарду Сперцяну было предложение из «Аякса», но даже с армянским паспортом его не взяли. Но сейчас в этом плане чувствуется потепление.

Вновь разгоняется тема Суперлиги. В теории в ней могли бы играть клубы из России?

Все тут, конечно, будет решать политика. Да и многое зависит от состава и того, как она будет меняться. Если, конечно, нашим клубам, условным «Зениту» и «Спартаку», удастся туда попасть, то я двумя руками за.

Суперлига – это возможный повод остаться в Европе и не уходить в Азию?

Сложно сказать. Но если уходить в Азию, то сегодня мы играем с «Рубином», завтра летим во Вьетнам, а в воскресенье играем с ЦСКА. Это уже будет не футбол, а пародия на него. Игры будут проходить в 4 утра. Вы будете смотреть? Я нет. По мне, российскому футболу ближе Европа.

Зато Леонид Слуцкий выбрал Азию и неожиданно для всех уехал в Китай.

Над ним все смеялись, как он пел, танцевал. Но видите, других российских тренеров в Китай не пригласили, а его пригласили. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Было бы интересно, если бы он еще своего друга Артема Дзюбу туда забрал.

«Слуцкого в России уже все затравили. А «Шанхай Шэньхуа», куда он едет, один из самых богатых клубов Китая. Нормальная финансовая подпитка и трансферы у него точно будут» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кажется, слухи про Дзюбу Слуцкий опроверг уже сам.

Смотря какие деньги предложат. Тут скорее вопрос «потянет или не потянет». А «поедет или не поедет» – это уже другое.

Зачем это нужно самому Слуцкому?

Ну во-первых, его в России уже все затравили. А во-вторых, «Шанхай Шэньхуа», куда он едет, один из самых богатых клубов Китая. Я думаю, что никто деньги не отменял. Нормальная финансовая подпитка и трансферы у него точно будут.

«Учитывая все события и кризис, никто в РПЛ сильно тратиться на трансферы не будет»

Трансферное окно в Премьер-лиге еще не открыто. Но как вам уже сейчас активность российских клубов?

Видно, что клубы потихоньку начинают работать. Вот, допустим, ЦСКА начинает раздавать молодых футболистов – Владимир Федотов же не особо любит с ними работать. Ушел Никита Ермаков, уходит Ярослав Арбузов, перестал играть Кирилл Глебов. Наверное, руководство клуба это устраивает. В этом плане флагманом являются «Крылья Советов». Посмотрите, сколько у них молодых россиян. Команда на плаву и результат есть. И футбол – один из самых красивых в России – показывают.

Выходит, что дело в главном тренере, Игоре Осинькине?

Давайте из Осинькина не будем делать героя России. Просто ребята приходят практически все из академии «Чертаново» – они обучены. Хотя да, футбол такая штука, что очень многое от тренеров зависит. Тот же Максим Глушенков в «Спартаке» не играл, а сейчас в «Локомотиве» один из лучших в чемпионате.

«Давайте из Осинькина не будем делать героя России. Хотя да, футбол такая штука, что очень многое от тренеров зависит» Фото: © pfcks.ru

Как считаете, кто должен стать в это трансферное окно самым активным?

Сейчас «Зенит» включается в работу. Им в этом плане проще всего, потому что финансовая подушка хорошая. «Спартак»? Думаю, что они много игроков брать не будут, ищут хорошего нападающего. «Динамо» укомплектовано процентов на восемьдесят. «Краснодар» тоже будет усиливаться точечно. Да и со всеми событиями и кризисами никто сильно тратиться не будет.

Есть ли какие-то ожидания или, возможно, новые тренды по направлениям?

Балканы, Бразилия, Аргентина – они как были главными направлениями, так и останутся. Но хотелось бы верить, что, наконец, вернется тренд на молодых российских игроков. Чтобы им больше доверяли, подтягивали и потихоньку давали шанс. Вот в Нижнем Новгороде начали доверять молодым, заиграли Эдгар Севикян и Виктор Александров.

«Зенит» в свое время обуздал бразильский рынок, и вроде бы с результатом. Почему никто не делает так же?

Да многие делают. Просто не у всех есть такие финансовые возможности. А сейчас же «Зениту» нужен в первую очередь хороший вратарь. Для них это больная тема, которую они до сих пор не могут решить.

«У «Спартака» проблема с составом. Но им нужно думать не кого купить, а кого продать»

Видим, как в «Зенит» едет очередной бразилец, защитник Нино. Поговаривают даже, что они выиграли за него конкуренцию у клуба АПЛ.

Любой клуб может говорить, что он у кого-то чего-то там выиграл. Посмотрим, как он адаптируется и как заиграет.

Интересная ситуация с Нино. «Зенит» будет выплачивать за него 5 млн евро наличными. Бывали ли у вас такие случаи в карьере?

В этом случае есть проблема. Кто будет платить налоги? 5 миллионов наличными – это как? Честно говоря, я никогда не видел и не слышал, чтобы кто-то такое афишировал. А государству как налоги отдадут? Как сделка будет зафиксирована? Пока ничего не понятно.

«У «Спартака» проблема — игроков на три состава. Ну не может в команде 33 человека тренироваться» Фото: © spartak.com

В «Спартак» пришел новый спортивный директор Томаш Амарал.

У «Спартака» проблема, что у них игроков на три состава. Им нужно думать не кого купить, а кого продать. Ну не может в команде 33 человека тренироваться. И настораживает, что в последнее время клуб стал меньше делать ставку на собственных воспитанников. В «Спартаке» очень хорошая школа. Но кто из них сейчас играет?

Возможно, в связи с этим в клубе решили реанимировать «Спартак-2».

Считаю, что это правильное решение. Жаль, что «Локомотив» «Казанку» убрал, потому что были ребята, которые оттуда попадали в основу. И у ЦСКА такая же проблема, что у них второй команды нет. А потом эта молодежь уходит в аренду и пропадает.

Говоря об Амарале, спартаковские легенды уже успели на него накинуться.

«Спартак» такой клуб, где никогда ни один человек не скажет: «Как здорово, что он пришел». Поэтому, кроме Старостина, нет ни одного человека, которого бы не хаяли. За Амарала ответит только то, как он отработает в трансферное окно. Показалось, что его как раз взяли под чистку состава. Все-таки он работал в «Бенфике», которая является одним из лучших клубов именно по продажам. Возможно, в «Спартаке» думают, что он сможет кого-то выгодно продать и половину балласта раскидает.

По мнению Сафонова, лучшая команда РПЛ в 2023 году – «Краснодар», но сезон 2023/2024 выиграет «Зенит» Фото: © fc-zenit.ru

Блиц. Итоги-2023 и ожидания-2024

Лучшая команда?

«Краснодар».

Лучший игрок?

Константин Тюкавин.

Лучший тренер?

Владимир Ивич.

Главное открытие?

Никита Салтыков.

Главный провал?

«Сочи».

Лучший матч?

«Динамо» – ЦСКА (3:2), 30-й тур сезона 2022/23.

Лучший трансфер?

Продление «Динамо» Тюкавина.

Уедет ли Тюкавин в Европу?

Рано или поздно уедет.

Вернут ли Россию в еврокубки?

В 2024-м – нет. В 2025-м, думаю, вернут.

Кто выиграет РПЛ 2023/2024?

«Зенит».