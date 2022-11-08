«Затраты составили 16,5 млрд»: Татарстан повышает рождаемость за счет детских выплат

О выплатах детям мобилизованных, на первенцев, сельским мамам и других мерах поддержки, направленных на повышение рождаемости в Татарстане, рассказала замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева на пресс-конференции в «Татар-информе».

Смертность в Татарстане все еще превышает рождаемость Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Естественная убыль населения сократилась на 30%»

В своем докладе Наталья Бутаева рассказала, что за год показатель естественной убыли населения в Татарстане сократился на 30%. Однако смертность в регионе все еще превышает рождаемость.

«У нас наблюдалось значительное сокращение убыли населения. С 2011 года мы констатировали, что в республике обеспечен естественный прирост, который в 2015 году достиг 10 тыс. человек. К сожалению, с 2017 года в Татарстане, как и во всех субъектах страны, рождаемость находится под влиянием негативных факторов. Сказывается «провал» 90-х годов, увеличение возраста женщин, рожающих детей, их желание заниматься карьерой», – сообщила замминистра.

Численность населения как в целом по России, так и в Татарстане имеет отрицательную тенденцию. В январе – августе в республике родилось 24 тыс. человек, а умерли 30 тыс., естественная убыль населения составила 6 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года убыль населения составляла почти 9 тыс. человек.

«Таким образом, за год показатель сократился на 30%», – отметила Бутаева.

Причиной высокой смертности в прошлом году послужила пандемия Covid-19. Однако ситуация в этом году более радужная.

«Планируем в ближайшие годы выйти к положительным цифрам. Что для этого делается? Каждый второй рубль в республике по линии Минтруда РТ направлен на меры соцподдержки семей с детьми», – подчеркнула спикер.

В 2022 году общий объем затрат на меры соцподдержки семей с детьми по линии Минтруда РТ в регионе составил 16,5 млрд рублей, в том числе 7,9 млрд рублей направлено из федерального бюджета. Республика в копилку решения проблем материнства и детства внесла 8,6 млрд рублей, рост в сравнении с 2021 годом составил 32%.

Наталья Бутаева: «Сказывается «провал» 90-х годов, увеличение возраста женщин, рожающих детей, их желание заниматься карьерой» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Подано 3,5 тыс. заявлений на выплаты детям мобилизованных»

В настоящее время Минтруд Татарстана получил около 3,5 тыс. заявлений на выплаты детям мобилизованных татарстанцев. Практически все заявители денежные средства получили.

«Постановление Правительства РТ было принято буквально несколько недель назад. Предусматривается единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка мобилизованного. Соответственно, если в семье один ребенок, то это 20 тыс., если два, то 40 тыс. рублей, и т.д.», – напомнила Наталья Бутаева.

Заявление подает мама ребенка по месту жительства в органы социальной защиты. Если женщина не зарегистрирована на территории республики, то она подает заявление по месту регистрации мобилизованного. Находиться в браке с мобилизованным мужчиной на данный момент необязательно. То есть заявления на выплаты могут подать бывшие жены мобилизованных мужчин, имеющие от них детей.

«На сегодняшний день подано порядка 3,5 тыс. заявлений, выплаты мы практически все уже осуществили. Основанием для выплаты является список военкомата. Большой объем работы не позволил военкоматам предоставить списки в полном объеме в один раз. Они нам досылают списки, а мы назначаем выплаты», – сообщила Бутаева.

Замминистра добавила, что эта выплата – субъектовая и является «доброй волей Президента и Правительства Татарстана, назначается из регионального бюджета». Источником служит резервный фонд.

Заявления принимаются в филиалах республиканских центров материальной помощи. Районные исполкомы своевременно проинформировали об этом новшестве все детсады и школы. Заявителям необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и банковский счет для перечисления денег. Выплата единовременная, носит разовый характер. Заявление можно подать по почте.

Минтруд Татарстана получил около 3,5 тыс. заявлений на выплаты детям мобилизованных татарстанцев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждая четвертая семья получает «путинскую» выплату на первенца»

Кроме этого в Татарстане продолжают выплачивать меры поддержки за рождение первенцев. Ежемесячная выплата оформлена почти на 33 тыс. детей.

«Самой значимой из всех мер поддержки стала так называемая “путинская” выплата на первого ребенка. В республике этой мерой пользуются почти 33 тыс. детей, что составляет порядка 27% от общего числа первенцев, родившихся в регионе. Каждая четвертая татарстанская семья пользуется такой поддержкой. Мера поддержки предоставляется семьям с доходами менее двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения при рождении первенца», – проинформировала представитель Минтруда РТ.

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализуется в рамках нацпроекта «Демография» с 2019 года. В 2022 году размер данной выплаты в регионе составляет 11 476 рублей. Семьи могут подать заявления в электронном виде на портале Госуслуг.

«В рамках планируемого перехода на универсальное пособие с нового года эта выплата войдет в его состав и будет назначаться по линии Пенсионного фонда», – отметила Бутаева.

Ежемесячная выплата за рождение первенца оформлена почти на 33 тыс. детей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Благодаря «сельским» выплатам число многодетных семей выросло до 42 тысяч

Благодаря «сельским» выплатам число детей, родившихся в сельской местности, выросло с 17,5% в 2018 году до 19,3% в 2021-м. В регионе растет число многодетных семей.

«С 2018 года выплату получили более 10,5 тыс. женщин, проживающих на селе. Наблюдается рост числа многодетных семей, за десять лет их число выросло на 69%. Если на 1 января 2012 года было 24,8 тыс. семей с тремя и более детьми, то на 1 ноября 2022 года таких семей в республике почти 42 тыс.», – проинформировала гостья «Татар-информа».

«Сельские» выплаты из республиканского бюджета введены в Татарстане с 2018 года. Проживающие не менее трех лет на селе женщины в возрасте до 25 лет при рождении первых детей получают 50 тыс. рублей. Женщины в возрасте до 29 лет, родившие третьего и каждого последующего ребенка, получают по 100 тыс. рублей. Данная мера социальной поддержки предоставляется без учета имущественной обеспеченности, уровня дохода и занятости членов семей.

«Почти 23% населения республики проживает на селе. На наш взгляд, поддержка большой сельской семьи дает свои результаты. Снижение коэффициента рождаемости в сельских поселениях оказалось значительно меньше, чем в городах», – подчеркнула Бутаева.

Благодаря «сельским» выплатам число детей, родившихся в сельской местности, выросло с 17,5% в 2018 году до 19,3% в 2021-м Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Медалью «Ана даны» награждены 1,5 тыс. мам

За период с 2010 года медалью «Ана даны – Материнская слава» в Татарстане награждены 1505 матерей. Введенную в этом году новую награду – «Родительская доблесть – Ата-ана фидакарьлеге» получили пять татарстанцев.

«В Татарстане учреждена государственная награда – медаль «Ана даны – Материнская слава». Медалью награждаются матери, родившие и достойно воспитывающие пятерых и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка. Им предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка», – сообщила Бутаева.

Награждение медалью «Ана даны – Материнская слава» проводится по достижении пятым ребенком возраста трех лет, при условии, что все остальные дети живы.

Кроме того, в этом году в Татарстане введена новая награда – «Родительская доблесть – Ата-ана фидакарьлеге», которая предусматривает награждение обоих родителей.

«Медалью награждаются семьи, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка. Им выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Поскольку медаль новая, на сегодняшний момент ею награждены пять родителей», – добавила представитель Минтруда РТ.

С 2010 года медалью «Ана даны – Материнская слава» в Татарстане награждены 1505 матерей Фото: president.tatarstan.ru

Выплаты на лекарства, комплекты для новорожденных и компенсация за детский сад

В период коронавирусной пандемии в Татарстане были введены дополнительные меры поддержки семей с детьми. Они сохранились несмотря на то, что пандемия отступает. Это, в частности, выплата на лекарства для детей.

«Выплаты нацелены на решение вопросов борьбы с бедностью. Это поддержка малообеспеченных семей. Выплата на лекарства введена с 2020 года на детей до трех лет из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Им выплачивается по 10 тыс. рублей в год. В этом году затраты на эту выплату составили 176 млн рублей. С начала 2022 года выплату получили 20,4 тыс. человек», – проинформировала Бутаева.

Кроме того, малообеспеченные семьи с новорожденными детьми получают в республике подарочные комплекты. С начала 2022 года выдано 2,2 тыс. комплектов, в составе которых есть все необходимое – пеленки, предметы гигиены, детские вещи.

Также в регионе увеличена дополнительная компенсация за детский сад. Мера поддержки предоставляется многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на душу населения. В 2022 году произведены начисления 5,5 тыс. гражданам. Средний размер выплаты составил более тысячи рублей в месяц.

В заключение спикер напомнила, что с нового года ряд выплат будет предоставлять Пенсионный фонд в виде универсального пособия. Новое пособие объединит шесть действующих мер соцподдержки.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»