Затраты на топливо и ремонт: Госкомитет по тарифам объяснил, что входит в плату за тепло

Из чего складывается плата за тепло и почему жителям районов Татарстана приходят разные начисления, в интервью «Татар-информу» рассказал заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Сергей Павлов.





Заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Сергей Павлов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Общая валовая выручка теплоснабжающих организаций в 2024 году – 41 млрд рублей»

Сергей Вячеславович, поговорим о системах теплоснабжения региона. Сколько организаций обеспечивают тепло в домах татарстанцев?

Теплоснабжение – важная часть инфраструктуры городов и населенных пунктов, оно обеспечивает тепло и комфорт жителям, особенно в холодные зимние месяцы. Системы теплоснабжения включают в себя тепловые источники, тепловые сети и точки подключения. Тепловые источники могут быть разными – это котельные или тепловые станции. От источников тепловая энергия передается через трубопроводы, которые составляют тепловую сеть, до точек подключения, то есть до потребителей, где она используется для обогрева зданий и подачи горячей воды.

В республике услуги теплоснабжения оказывают 78 регулируемых теплоснабжающих организаций, которым Госкомитет устанавливает тарифы. Общее количество эксплуатируемых предприятиями источников тепловой энергии превышает 770, а общая протяженность тепловых сетей составляет 3,1 тысячи километров. Суммарный полезный отпуск тепловой энергии составляет 38,4 млн гигакалорий, из них население потребляет 11 млн Гкал. Общая регулируемая необходимая валовая выручка теплоснабжающих организаций в 2024 году составила 41 млрд рублей.

Почему начисления за тепло в городах и населенных пунктах региона разные?

Стоит разделять понятия «начисления» и «тариф». Тариф за одну единицу коммунального ресурса утверждает Госкомитет РТ по тарифам. А плата зависит от объема потребленного ресурса, который определяется по приборам учета либо по нормативам.

Как вы знаете, тарифы на тепловую энергию Госкомитет РТ по тарифам устанавливает дифференцированно, то есть индивидуально для каждой регулируемой организации. Они зависят от особенностей технологических процессов предоставления данной услуги – характеристики котлов, степени загрузки котельных, износа оборудования, протяженности тепловых сетей, а также от необходимых расходов, связанных с оказанием услуг теплоснабжения. Тарифы устанавливаются на уровне, достаточном для возмещения затрат организациям, оказывающим эти услуги, поэтому стоимость услуг теплоснабжения в городах и районах республики различная.

Теплоснабжение – важная часть инфраструктуры городов и населенных пунктов, оно обеспечивает тепло и комфорт жителям, особенно в холодные зимние месяцы Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тарифы теплоснабжающих организаций или хозяйствующих субъектов не могут быть одинаковыми, поскольку рассчитываются исходя из конкретных технико-экономических показателей.

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, учитываются:

1. Затраты на производство тепловой энергии.

2. Затраты на передачу тепловой энергии по тепловым сетям.

3. Сбытовые расходы.

В структуре тарифа на тепловую энергию можно выделить следующие статьи затрат:

1. Затраты на топливо (доходят до 60% в необходимой валовой выручке на производство тепловой энергии).

2. Затраты на энергетические ресурсы (около 13% в НВВ).

3. Затраты на ремонт основных средств (10% в НВВ).

4. Затраты на оплату труда (8% в НВВ).

5. Амортизационные отчисления (5% в НВВ).

Тарифы теплоснабжающих организаций или хозяйствующих субъектов не могут быть одинаковыми, поскольку рассчитываются исходя из конкретных технико-экономических показателей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Основной фактор – рост цен на энергетические ресурсы»

Сейчас большую часть в счетах занимает плата за тепло. Из чего она складывается?

Ежегодная индексация тарифов происходит во всех регионах страны. Основной причиной роста тарифов выступает рост цен на энергетические ресурсы (газ и электроэнергию), принятый на федеральном уровне, а также рост минимального размера оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, учет затрат на эксплуатацию новых объектов, построенных в том числе по федеральным и республиканским программам, и увеличение индекса потребительских цен.

Величина тарифа на тепловую энергию зависит также от вида выработки тепловой энергии, которая подразделяется на:

комбинированную выработку тепла тепловыми электростанциями, одновременно при производстве электрической энергии. В Татарстане всего пять таких организаций, в том числе крупные генераторы – АО «Татэнерго», АО «ТГК-16», ООО «Нижнекамская ТЭЦ»;

некомбинированную выработку от отдельных источников – котельных и топочных. Всего в республике 73 такие организации. Крупнейшие из них – АО «Казэнерго», АО «Альметьевские тепловые сети», АО «Бугульминское предприятие тепловых сетей», АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» и др.

Так выглядят действующие в 2024 году тарифы для населения по теплоснабжающим организациям в муниципальных районах и городах республики:

Как изменятся тарифы на тепло с 1 июля 2025 года?

Тарифы на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения установлены индивидуально для каждой регулируемой организации.

«Самые высокие тарифы в Камчатском крае, а низкие – в Оренбургской области»

Как тарифы на тепловую энергию в Татарстане выглядят на фоне других регионов ПФО и России в целом?

В 2024 году средневзвешенный тариф на тепловую энергию для населения по республике составил 2 388,45 рубля/Гкал (с НДС). Специалисты Госкомитета РТ по тарифам ежегодно проводят сравнительный анализ принятых тарифных решений по субъектам ПФО и России. Среди городов-миллионников самые высокие тарифы у Москвы, а низкие – у Челябинска. Среди регионов ПФО самые высокие тарифы в Нижегородской области, самые низкие – в Оренбургской области.

Татарстан занимает пятое место в рейтинге по возрастанию (от минимального тарифа к максимальному). Среди всех субъектов России по уровню тарифов на тепловую энергию для населения наш регион занимает десятое место в рейтинге по возрастанию. Самые высокие тарифы в Камчатском крае – 16 107 рублей/Гкал, а низкие – в Оренбургской области – 1953,83 рубля/Гкал.

За счет тарифов компании должны проводить реконструкцию и модернизацию ветхих сетей. Какая работа проведена в сфере теплоснабжения в 2024 году?

Госкомитет РТ по тарифам утверждает инвестиционные программы регулируемых организаций в сфере теплоснабжения. Инвестиционная программа представляет собой перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

В Казани инвестиционные программы в части реконструкции и модернизации на сетях выполняют АО «Казэнерго» и АО «Татэнерго». В прошлом году организации провели в городе реконструкцию и модернизацию 19,7 км сетей теплоснабжения (в однотрубном исчислении) диаметром от 50 до 1200 мм. Общее финансирование на год составило 1,3 млрд рублей (без НДС).

Ежегодная индексация тарифов происходит во всех регионах страны Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Что влияет на стоимость проводимых работ?

Прокладка теплотрассы – это комплекс строительно-монтажных работ по сооружению инженерно-технической сети, соединяющей производителя тепловой энергии и потребителей. Он проводится по утвержденному проекту.

Стоимость прокладки теплотрассы за один метр зависит от способа прокладки трубопровода. Так, стоимость прокладки теплотрассы в лотке и стоимость воздушной прокладки теплосети отличаются в зависимости от протяженности трассы, расчетной мощности, количества защитных и вспомогательных сооружений, используемых материалов и средств механизации.

При этом учитываются расходы на выполнение земляных, строительных и укладочных работ, монтаж тепловой сети, включая сварочные и другие работы, пусконаладочные мероприятия. Также большое влияние на стоимость оказывает диаметр труб. К примеру, разница в стоимости трубы диаметром 50 мм и 1200 мм будет значительной.

На стоимость строительства тепловых сетей влияют не только конфигурация трассы, цена материалов и стоимость работ, но и другие факторы: особенности места строительства, плотность застройки, вероятность пересечения с коммуникациями других инженерных сетей, рельеф местности, категория грунта, глубина заложения труб, уровень грунтовых вод, необходимость восстановления асфальтобетонного покрытия и другие.

Для обоснования необходимости проведения мероприятий по реконструкции и модернизации, а также финансовых потребностей организации при утверждении инвестиционных программ предоставляют в Госкомитет РТ по тарифам акты технического обследования, заключения экспертизы промышленной безопасности и другие документы. Наши эксперты проверяют обоснованность включения каждого мероприятия в инвестиционную программу.

Где люди могут изучить информацию о действующих тарифах на тепло и другие коммунальные ресурсы?

Ежегодно Госкомитетом РТ по тарифам принимается более 120 тарифных решений. Все они размещаются на официальном сайте Госкомитета, в «Открытом Татарстане» и в информационной системе ГИС ЖКХ. Также второй год работает телеграм-бот, где можно в любое время узнать действующий тариф.