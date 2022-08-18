Затраты на проекты НКО по профилактике терроризма возместят из бюджета Казани

Депутаты Казгордумы дополнили перечень субсидий, выделяемых из бюджета Казани. Решение было принято на внеочередной XVI сессии Казанской городской думы четвертого созыва.

«Для повышения эффективности профилактики терроризма и экстремизма, минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Казани, а также в целях оплаты лизинговых платежей за приобретенные автобусы по национальному проекту “Безопасные качественные дороги” вносятся изменения в перечень субсидий», – рассказал начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.

В частности, в бюджете на этот год учтено предоставление грантов некоммерческим организациям, которые проводят работу по противодействию терроризму, а также возмещение им части затрат на социально значимые проекты по профилактике терроризма.

Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат по оплате лизинговых платежей за автобусы.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.