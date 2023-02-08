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Ру Тат
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Официальная хроника
8 февраля 2023  16:20

Затраты на научную деятельность в Татарстане превысили 20 млрд рублей

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Объем средств, выделяемых на научную деятельность и разработки в республике, превысил рекордную отметку в 20 млрд рублей. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественной встрече в Академии наук РТ, приуроченной ко Дню российской науки.

Он отметил, что в республике уделяется высокое внимание научным кадрам. 

«Обучение квалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики ведется в недавно созданных на базе наших ведущих университетов двух учебно-научных центрах и трех передовых инженерных школ», – рассказал Минниханов. 

Параллельно в фокусе внимания – основные фонды науки. В республике активизировались процессы обновления приборной базы ведущих научно-образовательных организаций. 

Значительную роль в этом играет программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Все пять вузов из Татарстана – её резидентов – в конце прошлого года подтвердили этот высокий статус. В итоге ежегодные затраты на научную деятельность в Татарстане впервые превысили отметку в 20 млрд рублей. 
 

#Рустам Минниханов #Раис Республики Татарстан #научные разработки #Академия наук РТ #день российской науки
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