«Затраты бюджета снижены на 8%»: профильный госкомитет РТ провел 295 закупок

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

За первую половину 2024 года Госкомитетом Татарстана по закупкам проведено 295 централизованных закупок на общую сумму 1308,31 млн рублей. Затраты бюджета снижены почти на 8%, или на более 95 млн рублей. Об этом рассказали в ведомстве.

«Сегодня система госзакупок является одним из инструментов, направленных на снижение расходов бюджета, повышение качества продукции и добросовестную конкуренцию. Нашему комитету важно тщательно анализировать и обеспечивать централизованные закупки, оказывать полное содействие на стадии подготовки закупочных процедур — чтобы исключить риски ошибок и нарушений», — сказал председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Непосредственно ведомство провело четыре открытых конкурса и 291 открытый аукцион в электронной форме.

На прошлой неделе для МЧС Татарстана проведена закупка спецтехники для оперативного выезда на ЧС со снижением стоимости 6,5% Для сельских поселений проведена закупка 26 универсальных тракторов на сумму более 62 млн рублей — на средства гранта сельским и городским поселениям по результатам республиканского конкурса.

На будущей неделе представители Центра развития закупок РТ планируют провести обучающий курс с одним из ключевых экспертов в области контрактных отношений и закупок Татьяной Трефиловой.