Затонувшие суда на Волге и Каме поднимут благодаря новому федеральному проекту

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Вопрос поднятия затонувших судов на Волге и Каме включат в новый федеральный проект «Оздоровление водных объектов», который формируется на 2025-2030 годы. Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Вопрос по затонувшим судам на территории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ поднимается давно. В 2016 году было проведено водолазное обследование, мы установили координаты и текущее состояние всех судов. Два года назад было принято судебное решение, которое обязывает Росморречьфлот поднять суда, затопленные в водохранилищах. Данный вопрос в рамках судебного решения относится к обязанностям Росморречфлота», – напомнил он.

Спикер отметил, что сейчас прорабатываются возможные источники финансирования на федеральном уровне, данный вопрос решается совместно с Минприроды России. Он найдет отражение в новом федеральном проекте, который формируется по поручению Владимира Путина.

«Комплексный проект по сохранению водных объектов Российской Федерации включит мероприятия по оздоровлению Волги и сохранению уникальных водных объектов. Подъем судов прорабатывается в рамках этого федерального проекта», – сказал Тарнавский.

Президент Владимир Путин на встрече с экологами и зоозащитниками отметил, что природа России является ее национальным достоянием, которое нужно сберечь для будущих поколений. «Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями», – подчеркнул тогда он.