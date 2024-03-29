«Засыпаю и просыпаюсь с мыслями о муже»: жена проводила 62-летнего лениногорца на СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В мэрии Лениногорска военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, вручили удостоверения ветерана боевых действий.

«Мы долго ждали „ветеранку“, наконец-то моему мужу присвоено это высокое звание. Жаль, что он сам не смог получить его из рук военного комиссара Рустема Мисбахова, так как сейчас выполняет свой гражданский долг в зоне специальной военной операции. Но я уверена, что он вернется и сможет лично поблагодарить военкома за присвоение этого звания», — говорит супруга военного Марса — Галина.

Марс находится на передовой, он мотострелок штурмовой бригады. 13 февраля он во второй раз подписал контракт и отправился выполнять свой гражданский долг.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«22 августа 2022 года он в первый раз отправился на фронт. Перед этим долгое время он не находил себе места, следил за новостями по телевизору, потом решил: „Галина, я пойду!“. Очень тяжело было его отпускать, ведь мы вместе уже много лет, у нас 3 дочки, 5 внуков. Но я смирилась с твердым решением мужа. Слава Богу, живым и здоровым он вернулся 24 февраля 2023 года», — рассказала Галина.

Закаленный боевым опытом 62-летний солдат не смог оставаться дома, зная, что там, «за ленточкой», как сегодня принято называть линию фронта, бьют врага его товарищи по оружию.

«10 февраля муж подошел ко мне: „Галин, не знаю, как сказать тебе, но я снова иду на СВО“. Сердце рухнуло куда-то, но я снова смирилась, ведь мужа не переубедишь: если что-то решил, то будет стоять до конца. Я спрашивала его, для чего он снова идет рисковать своей жизнью, ведь финансово мы полностью обеспечены. На это муж ответил, что многие думают, что контрактники идут за „большими“ деньгами, но он не собирается никого переубеждать. Да, он действительно патриот».

Супруги созваниваются по мере возможности. При разговоре Галина сообщила новость, что ему вручают удостоверение ветерана боевых действий. Марс попросил Галину сходить в администрацию за него. «Будем надеяться на лучшее, спасибо нашим ребятам, что охраняют нашу землю, нас с вами», — говорит Галина, получив документ и букет цветов.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Справляться с волнением и тревогой за супруга Галине помогают заботы за престарелой мамой Марса, хлопоты по дому, воспитание внучек. «Присмотр за 86-летней мамой мужа отвлекают от дурных мыслей, внуки и внучки тоже помогают справляться с беспокойством. Тяжело, когда вечером остаюсь одна, засыпаю с мыслями о муже и просыпаюсь, думая о нем», — делится Галина.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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